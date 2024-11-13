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8 dicas para fortalecer o vínculo com o gato

Veja como criar uma conexão profunda e especial com o seu animal por meio de atitudes simples e cheias de carinho
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 11:44

Os gatos podem criar conexões fortes com os humanos (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock)
Os gatos podem criar conexões fortes com os humanos Crédito: Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock
Assim como o cachorro, o gato costuma ser um ótimo companheiro para os humanos. Não à toa, segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB), há cerca de 27,1 milhões de gatos em lares espalhados pelo país. Sua natureza independente e observadora cativa os tutores, além de oferecer um tipo de carinho e lealdade únicos.
Embora muitas vezes considerados distantes, esses felinos são muito afetuosos e apegados a seus tutores, expressando amor de maneira particular. Neste contexto, fortalecer a relação com o gato traz benefícios tanto para o bem-estar do animal quanto para o tutor, criando um ambiente mais harmonioso e feliz.
A seguir, confira dicas valiosas para melhorar o vínculo com seu bichano e tornar essa convivência ainda mais especial!

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1. Crie um ambiente estimulante

Gatos precisam de estímulos para explorar, pular e brincar, pois são animais naturalmente curiosos e ativos. “O enriquecimento ambiental ajuda a recriar, de maneira segura, o ambiente de caça e descobertas. Além disso, os animais de estimação, filhotes ou adultos, precisam gastar energia física e mental durante seus períodos de maior atividade fisiológica”, explica Ana Elisa Arruda Rocha, professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba – instituição da Ânima Educação. Um gato bem estimulado é mais receptivo ao contato com o tutor e tende a se sentir mais seguro.

2. Reserve tempo para brincadeiras

Dedicar alguns minutos diariamente para brincar com seu gato fortalece a relação e ajuda o animal a gastar energia. Brincadeiras que simulam caça, como varinhas com penas ou brinquedos que se movem, são especialmente atraentes. Esses momentos de interação reforçam o vínculo afetivo, tornando o tutor parte das atividades divertidas do felino.
“Mais do que um luxo ou um mimo que os tutores fazem aos seus fiéis companheiros, os brinquedos oferecem estímulos cognitivos e sensoriais, ajudam a gastar energia e são aliados da saúde mental dos pets ”, explica Ana Elisa Arruda Rocha.

3. Respeite o espaço do gato

Diferentemente de alguns animais, os gatos gostam de ter seu próprio espaço e momentos de privacidade. Permitir que ele decida quando e onde quer interagir ajuda a construir uma relação de respeito. Além disso, esse cuidado torna o tutor uma presença confiável, o que faz com que o felino se aproxime mais por conta própria.
Os gatos geralmente têm áreas preferidas para receber carinho (Imagem: ViChizh | Shutterstock)
Os gatos geralmente têm áreas preferidas para receber carinho Crédito: Imagem: ViChizh | Shutterstock

4. Use o toque com cuidado

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Gatos geralmente têm áreas preferidas para receber carinho, como a cabeça e as bochechas. Evite mexer em regiões mais sensíveis, como a barriga, pois isso pode gerar desconforto. Entender essas preferências ao acariciar o bichano proporciona momentos agradáveis para ambos e evita que o animal se sinta invadido.

5. Fale com o gato de forma calma e carinhosa

Gatos respondem bem a vozes suaves e tons tranquilos. Conversar com ele de forma calma cria uma atmosfera segura e agradável. Muitos deles gostam de ouvir a voz do tutor, o que os ajuda a se sentir relaxados e próximos.
Inclusive, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Paris Nanterre, na França, e publicado na Animal Cognition, identificou que os gatos conseguem reconhecer a voz do tutor e que falar com os bichanos usando “voz de bebê” – em tom mais agudo e cantado – ajuda a chamar a atenção dele, fazendo-o entender que o tutor está falando com ele e não com outro humano.

6. Cuide da alimentação do bichano

A alimentação é um momento importante para o gato, pois envolve bem-estar e saúde. Oferecer uma dieta adequada e criar uma rotina de alimentação reforça a confiança do felino no tutor, associando-o a sentimentos positivos. Alimentá-lo de maneira regular também ajuda a criar uma rotina confortável e previsível para o animal. Isso porque os animais se sentem mais seguros e tranquilos quando sabem o que esperar no dia a dia.

7. Ofereça esconderijos e locais de descanso

Gatos adoram lugares aconchegantes e seguros para descansar. Oferecer abrigos, como camas, caixas e cobertas, permite que eles se sintam protegidos e relaxados. Quando o tutor oferece um ambiente acolhedor, o animal se sente mais à vontade e confiante para interagir, melhorando o vínculo entre ambos.

8. Introduza o treinamento com reforço positivo

Ensinar comandos simples ao gato, como vir quando chamado, utilizando petiscos, brinquedos ou carinho como recompensa, pode ser uma ótima forma de estreitar a relação. O reforço positivo estimula comportamentos desejados e mostra ao gato que ele pode confiar no tutor, criando uma convivência mais harmoniosa.

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