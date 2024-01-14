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Animal de estimação

8 dicas para facilitar a escovação do seu gato

Pentear um bichano requer paciência, técnica adequada e um ambiente tranquilo para garantir uma experiência positiva. Aprenda
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Janeiro de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Escovar o gato regularmente é importante para a saúde do bichano Crédito: Boyloso | Shutterstock
Escovar o gato é uma prática fundamental para a saúde e o bem-estar do animal. Além de ajudar a manter a pelagem macia, sedosa e livre de nós, a escovação regular remove pelos mortos. Esses felinos são higiênicos por natureza e possuem o hábito comum – e totalmente normal – de se lamber.
Entretanto, os pelos soltos podem oferecer alguns riscos à saúde. “Ao se lamber, o gato acaba por ingerir os pelos mortos, que podem se acumular no trato digestório, formando as conhecidas bolas de pelo, que podem causar vômitos e até obstruções intestinais”, afirma a veterinária Cinthya Ugliara.
Portanto, escovar o animal frequentemente não é apenas sobre manter sua aparência bonita, mas também desempenha um papel crucial na saúde geral dele. Por isso, abaixo, confira algumas dicas para facilitar a escovação do seu gato!

1. Escolha a escova certa

A escolha da escova adequada é crucial para não machucar a pele do gato. Opte por aquelas com cerdas macias para pelos curtos e escovas mais espaçadas para pelos longos. Isso evita puxões desconfortáveis e ajuda a remover os pelos soltos.

2. Acostume o gato desde cedo

Introduza a escovação quando o gato ainda é jovem para que ele se acostume com o processo. Comece com sessões curtas e suaves para que o felino associe a uma experiência agradável.

3. Escove regularmente

A regularidade na escovação é essencial para prevenir a formação de nós e remover os pelos mortos. Gatos de pelo longo podem precisar de escovação diária, enquanto os de pelo curto podem se beneficiar de escovações semanais.
Imagem Edicase Brasil
Acariciar o gato antes da escovação reduz a ansiedade do felino  Crédito: LL_studio | Shutterstock

4. Comece com carícias

Antes de usar a escova, acaricie suavemente o gato para ajudá-lo a relaxar. Isso ajuda a criar uma atmosfera positiva e reduz a ansiedade durante a escovação.

5. Preste atenção às áreas sensíveis

Alguns gatos têm áreas mais sensíveis, como a barriga e as patas. Seja especialmente delicado ao escovar essas regiões para evitar desconforto ou arranhões.

6. Use técnicas corretas

Escove no sentido do crescimento do pelo para evitar puxões e irritações na pele do gato. Se encontrar nós, desfaça-os suavemente com os dedos antes de passar a escova para evitar machucados.

7. Recompense o gato

Após a escovação, ofereça petiscos ou carinho extra como recompensa. Isso reforça a associação positiva e incentiva o gato a cooperar nas próximas sessões.

8. Esteja atento a sinais de desconforto

Observe o comportamento do gato durante a escovação. Se ele estiver muito agitado, demonstrar sinais de estresse ou tentar fugir, interrompa a sessão e tente novamente mais tarde. Respeitar os limites do bichano é crucial para manter a confiança e o bem-estar dele.

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