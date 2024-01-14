8 dicas para facilitar a escovação do seu gato

Escovar o gato é uma prática fundamental para a saúde e o bem-estar do animal. Além de ajudar a manter a pelagem macia, sedosa e livre de nós, a escovação regular remove pelos mortos. Esses felinos são higiênicos por natureza e possuem o hábito comum – e totalmente normal – de se lamber.
Entretanto, os pelos soltos podem oferecer alguns riscos à saúde. “Ao se lamber, o gato acaba por ingerir os pelos mortos, que podem se acumular no trato digestório, formando as conhecidas bolas de pelo, que podem causar vômitos e até obstruções intestinais”, afirma a veterinária Cinthya Ugliara.
Portanto, escovar o animal frequentemente não é apenas sobre manter sua aparência bonita, mas também desempenha um papel crucial na saúde geral dele. Por isso, abaixo, confira algumas dicas para facilitar a escovação do seu gato!
1. Escolha a escova certa
A escolha da escova adequada é crucial para não machucar a pele do gato. Opte por aquelas com cerdas macias para pelos curtos e escovas mais espaçadas para pelos longos. Isso evita puxões desconfortáveis e ajuda a remover os pelos soltos.
2. Acostume o gato desde cedo
Introduza a escovação quando o gato ainda é jovem para que ele se acostume com o processo. Comece com sessões curtas e suaves para que o felino associe a uma experiência agradável.
3. Escove regularmente
A regularidade na escovação é essencial para prevenir a formação de nós e remover os pelos mortos. Gatos de pelo longo podem precisar de escovação diária, enquanto os de pelo curto podem se beneficiar de escovações semanais.
4. Comece com carícias
Antes de usar a escova, acaricie suavemente o gato para ajudá-lo a relaxar. Isso ajuda a criar uma atmosfera positiva e reduz a ansiedade durante a escovação.
5. Preste atenção às áreas sensíveis
Alguns gatos têm áreas mais sensíveis, como a barriga e as patas. Seja especialmente delicado ao escovar essas regiões para evitar desconforto ou arranhões.
6. Use técnicas corretas
Escove no sentido do crescimento do pelo para evitar puxões e irritações na pele do gato. Se encontrar nós, desfaça-os suavemente com os dedos antes de passar a escova para evitar machucados.
7. Recompense o gato
Após a escovação, ofereça petiscos ou carinho extra como recompensa. Isso reforça a associação positiva e incentiva o gato a cooperar nas próximas sessões.
8. Esteja atento a sinais de desconforto
Observe o comportamento do gato durante a escovação. Se ele estiver muito agitado, demonstrar sinais de estresse ou tentar fugir, interrompa a sessão e tente novamente mais tarde. Respeitar os limites do bichano é crucial para manter a confiança e o bem-estar dele.