Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • 4 dicas para cuidar do seu animal de estimação no verão
Pets

4 dicas para cuidar do seu animal de estimação no verão

Veterinária faz alerta sobre a importância de cuidar da saúde dos bichos durante as altas temperaturas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 08:16

Imagem Edicase Brasil
Dias de calor exigem cuidados redobrados com os pets Crédito: Ellina Balioz | Shutterstock
O verão traz consigo o sol intenso e altas temperaturas que levam nossos corpos aos extremos. É normal observar comunicados e avisos de cuidados com a saúde e a pele durante a estação, mas não são apenas nós, seres humanos, que sofremos com o calor nesse período. Outros importantes companheiros de vida também precisam de atenção e zelo: os pets.
Com as temperaturas e sensações térmicas batendo recordes, os animais passam a sofrer mais, bastante por conta de sua pelagem. Por isso, é necessário que os responsáveis pelos pets fiquem atentos aos sinais demonstrados por eles, como quando o cão fica mais ofegante e com a língua para fora, babando mais que o normal ou, até mesmo, apresentando perda de apetite.
Para orientar nos cuidados a esses companheiros, a veterinária e CEO da Clinicão (clínica veterinária), Monique Rodrigues, elenca algumas dicas sobre como assegurar maior proteção aos animais durante os dias mais quentes, adotando algumas medidas preventivas e cuidados. Confira!

1. Evite passeios no sol quente

Não saia para passear com altas temperaturas. Tenha cuidado com o solo para não queimar as patinhas do animal. Para isso, escolha horários de menor incidência solar, de preferência no início da manhã ou final da tarde.

2. Tenha cuidado com a hipertermia

Evite deixar seu pet em locais fechados ou mal arejados, como dentro de um carro em que não há circulação de ar. Garanta que seu bichinho esteja em superfícies frias, em que há maior circulação de ar e sombra.
Imagem Edicase Brasil
A vacinação e a vermifugação ajudam a proteger o seu animal contra doenças comuns no verão  Crédito: Sumi Stocks | Shutterstock

3. Mantenha a vacinação em dia

Mantenha seus pets sempre vermifugados e vacinados. Com o calor, há maior proliferação de pulgas, carrapatos e insetos. Além disso, deixe a pelagem um pouco mais curta, uma vez que facilita a visualização de parasitas. Mas atenção: não retire os pelos em excesso, pois poderá expor seu amiguinho a raios solares e provocar queimaduras. Consulte sempre seu veterinário.

4. Ofereça banhos refrescantes regularmente

Além de impedir o ressecamento de pelos e a proliferação de fungos e bactérias no pet , causando alergias e outros sintomas, um banho fresco é sempre bem-vindo em dias ou épocas de altas temperaturas, mantendo o animal sempre refrescado para combater o intenso calor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados