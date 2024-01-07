10 raças de cachorro que mais sofrem com o calor

Algumas raças de cachorro podem ser mais suscetíveis a sofrer com o calor devido às suas características físicas específicas. Fatores como a estrutura do focinho, comprimento e densidade da pelagem, tamanho do corpo e até mesmo a adaptação natural ao clima influenciam a capacidade de um cão em lidar com altas temperaturas.
Dessa maneira, é essencial fornecer cuidados extras durante o tempo quente, incluindo acesso à sombra, água fresca e evitar atividades extenuantes durante os períodos mais quentes do dia para proteger esses animais.
A seguir, conheça 10 cachorros que podem sofrer mais com o calor.
1. Bulldog inglês
O bulldog inglês possui um focinho curto e achatado, chamado braquicefalia, que dificulta a regulação da temperatura corporal por meio da respiração. Seu nariz curto limita a capacidade de dissipar o calor, tornando-o mais propenso a superaquecimento.
2. Pug
Assim como o bulldog inglês, o pug tem um focinho achatado, o que contribui para problemas respiratórios e dificuldade em se refrescar. Isso o torna vulnerável ao superaquecimento, especialmente em climas quentes.
3. Bulldog francês
Com um focinho curto e achatado, o bulldog francês enfrenta desafios respiratórios semelhantes aos do bulldog inglês e do pug. Isso dificulta a termorregulação, aumentando a susceptibilidade ao calor.
4. Boxer
O boxer possui uma pelagem curta e densa, que oferece pouca proteção contra o calor. Além disso, seu focinho curto limita a capacidade de resfriamento, tornando-o mais sensível a temperaturas elevadas.
5. Shih tzu
Com uma pelagem longa e densa, o shih tzu tem dificuldade em dissipar o calor. Seu pelo espesso pode aumentar o desconforto em climas quentes, tornando-o propenso a superaquecimento.
6. Pequinês
Semelhantemente a outras raças de focinho achatado, o pequinês pode enfrentar problemas respiratórios e regulamentação inadequada da temperatura corporal em climas quentes, tornando-o mais suscetível ao calor excessivo.
7. Poodle padrão
Apesar de sua pelagem encaracolada, se não for tosado regularmente, o poodle padrão pode ter dificuldade em regular sua temperatura corporal. A pelagem densa pode reter calor, causando desconforto em climas quentes.
8. São Bernardo
Devido ao seu tamanho e à pelagem espessa, o São Bernardo tem dificuldade em dissipar o calor. Ele é mais adequado a climas frios e suscetível a superaquecimento em temperaturas altas.
9. Chow chow
Com uma pelagem densa e subpelo espesso, o chow chow não é bem adaptado a climas quentes. Sua pelagem não facilita a dissipação do calor, tornando-o propenso a sofrer com altas temperaturas.
10. Husky siberiano
Adaptado a climas frios, ele possui uma pelagem densa que atua como isolante térmico. Em climas quentes, o husky siberiano enfrenta dificuldades para se resfriar devido à sua pelagem espessa.