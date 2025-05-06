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8 cuidados importantes com as unhas dos gatos

Veja como cortá-las corretamente e garantir o bem-estar do animal
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Maio de 2025 às 13:04

Além de prevenir acidentes, os cortes regulares das unhas dos gatos também evitam que desenvolvam desconfortos ao caminhar (Imagem: Ekaterina43 | Shutterstock)
Além de prevenir acidentes, os cortes regulares das unhas dos gatos também evitam que desenvolvam desconfortos ao caminhar Crédito: Imagem: Ekaterina43 | Shutterstock
As unhas dos gatos são ferramentas indispensáveis para a rotina desses animais. Elas servem para escalar, se defender, capturar brinquedos e marcar território, além de ajudarem no equilíbrio e na comunicação. Diferente de muitos animais, esses felinos conseguem retrair suas garras, mantendo-as protegidas até o momento de uso, o que reforça ainda mais a importância de cuidados específicos com elas.
Por serem tão fundamentais para a qualidade de vida dos gatos, as unhas precisam de atenção contínua. Sem os devidos cuidados, podem crescer em excesso, encravar, quebrar ou até provocar ferimentos, afetando a saúde e o comportamento do animal. Por isso, é essencial adotar práticas que garantam a boa manutenção das garras, proporcionando mais conforto, segurança e bem-estar para o pet . Veja a seguir!

1. Realize cortes regulares

As unhas dos gatos crescem continuamente e, se não forem cortadas periodicamente, podem se tornar longas e pontiagudas, aumentando o risco de quebras, encravamentos ou ferimentos ao se prenderem em tecidos e objetos. Para manter o comprimento saudável, o ideal é realizar o corte a cada duas a quatro semanas, dependendo do ritmo de crescimento.
Além de prevenir acidentes, a manutenção regular também evita que o gato desenvolva desconfortos ao caminhar. “Mas, para gatos que têm acesso à rua, o corte das unhas não é recomendado, pois é com elas que ele consegue escalar obstáculos e se defender”, explica a médica-veterinária Cinthya Ugliara.

2. Use ferramentas apropriadas

Não é qualquer objeto cortante que pode ser utilizado para cuidar das garras felinas. Existem cortadores específicos para gatos, desenvolvidos com o formato e a pressão ideais para cortar de maneira rápida e segura. Tesouras comuns ou cortadores de unha humanos podem lascar, pressionar ou machucar, causando dor. Investir em ferramentas corretas facilita o corte e garante mais conforto ao animal.

3. Saiba identificar a parte correta para cortar

Cada unha de gato possui uma parte viva, chamada sabugo, que é altamente vascularizada e sensível. Deve-se cortar apenas a ponta da unha, que é transparente e sem vasos, evitando a área rosada. Cortar no local errado pode causar dor intensa e sangramento. Por isso, é importante trabalhar com cuidado, iluminação adequada e, se necessário, pedir orientação de um veterinário para aprender a identificar o ponto seguro para o corte.

4. Acostume o gato desde filhote

Quanto mais cedo o gato for acostumado com a manipulação das patas e o corte das unhas, mais fácil será manter esse cuidado durante a vida adulta. Desde filhote, o tutor deve tocar regularmente nas patinhas do animal, recompensando-o com carinho e petiscos, para ele associar o toque a algo positivo. Assim, o corte de unhas se torna um momento menos estressante e mais tranquilo para ambos.
Arranhadores verticais e horizontais ajudam o gato a manter as unhas saudáveis (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Arranhadores verticais e horizontais ajudam o gato a manter as unhas saudáveis Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

5. Ofereça arranhadores

Arranhar é um comportamento instintivo e necessário para os gatos. Além de alongar os músculos e liberar o estresse, também contribui para o desgaste natural das garras. Disponibilizar arranhadores verticais e horizontais, feitos de materiais como sisal ou papelão, é uma forma de incentivar o animal a cuidar das próprias unhas de maneira saudável, preservando também móveis e objetos da casa.

6. Observe sinais de problemas

A observação regular das patas e unhas é fundamental para detectar precocemente possíveis problemas. Unhas quebradiças, sangramentos, inchaços nos dedos ou mau odor podem indicar infecções, fungos ou lesões. Ao identificar qualquer alteração, é importante procurar um veterinário para avaliação e tratamento adequado, garantindo que o gato não sofra com dores ou complicações maiores.

7. Evite cortar quando o gato estiver estressado

Tentar cortar as unhas de um gato nervoso pode gerar acidentes e traumas. O ideal é aguardar momentos em que o felino esteja relaxado, como após uma refeição, uma sessão de brincadeiras ou durante o período de soneca. Realizar o corte com calma e, se possível, fazer pausas entre as patas ajuda o animal a se sentir mais seguro e colaborativo durante o procedimento.

8. Procure ajuda profissional quando necessário

Nem sempre o tutor consegue cortar as unhas sozinho, seja por insegurança ou pelo comportamento do gato. Nessas situações, buscar o auxílio de um veterinário ou um profissional no pet shop é a melhor opção. Esses especialistas possuem experiência para realizar o corte de forma rápida e sem traumas, respeitando o limite e o bem-estar do animal .

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