7 doenças renais comuns em animais de estimação

Veja as causas e os sintomas de cada uma das condições que podem atingir os pets

As doenças renais são comuns em animais de estimação. Elas comprometem o funcionamento dos rins, órgãos responsáveis por filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas do organismo. Quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem afetar seriamente a saúde e a qualidade de vida dos pets. >

Os gatos, por exemplo, possuem menos néfrons, que são as unidades funcionais dos rins, comparado aos humanos e aos cães, o que faz com que eles tenham menor capacidade de filtrar o sangue e eliminar as toxinas. Além disso, felinos tendem a ingerir menor quantidade de água. >