Pet

7 curiosidades interessantes sobre o hipopótamo

Conheça fatos impressionantes sobre esse gigante da natureza que mistura força e momentos encantadores

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07:37

Durante o dia, o hipopótamo passa a maior parte do tempo submerso em rios e lagos Crédito: Imagem: Melissa Balthaser | Shutterstock

O hipopótamo ( Hippopotamus amphibius ) é um dos animais mais impressionantes da fauna africana. Seu corpo robusto, boca enorme e hábitos peculiares despertam a curiosidade de pesquisadores e do público em geral. Apesar de estar entre os maiores mamíferos terrestres, esse gigante herbívoro tem um lado que fascina: vídeos de filhotes brincando na água ou interações engraçadas com o ambiente se tornaram comuns nas redes sociais, conquistando milhares de pessoas.

Esses momentos “fofos” fazem muita gente esquecer que o hipopótamo é também um dos animais mais temidos da África. Ele combina uma vida semiaquática, comportamentos surpreendentes e um papel essencial para o equilíbrio ambiental. A seguir, confira algumas curiosidades sobre ele!

1. Um dos maiores animais terrestres

O hipopótamo é o terceiro maior mamífero terrestre, perdendo apenas para o elefante e o rinoceronte. Um macho adulto pode pesar de 1.500 a 3.000 quilos, enquanto as fêmeas costumam ser um pouco menores. Esse peso impressionante, aliado ao corpo maciço, é uma vantagem natural contra predadores. Além disso, o tamanho serve como ferramenta de intimidação: dificilmente outros animais se arriscam a enfrentar um hipopótamo adulto.

2. Corpo adaptado à vida na água

Apesar de ser um mamífero terrestre, o hipopótamo depende fortemente da água para sobreviver. Durante o dia, passa a maior parte do tempo submerso em rios e lagos, evitando o calor intenso africano e protegendo sua pele sensível do sol. Seus olhos, orelhas e narinas ficam no alto da cabeça, permitindo que ele observe e respire enquanto permanece quase todo o corpo dentro da água.

3. A boca gigantesca

A boca do hipopótamo é uma das mais impressionantes do reino animal. Ela pode abrir em até 150 graus, revelando dentes e presas enormes, alguns com mais de 50 centímetros. Apesar de sua dieta ser herbívora, baseada principalmente em gramíneas, essas presas são utilizadas em disputas entre machos e como arma de defesa contra possíveis inimigos. Essa característica reforça a ideia de que, mesmo não sendo carnívoro, o hipopótamo é um animal extremamente perigoso.

O hipopótamo libera uma secreção conhecida como “suor de sangue” para se proteger da exposição solar Crédito: Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock

4. Pele com protetor solar natural

A pele do hipopótamo é espessa e extremamente sensível à exposição solar. Para se proteger, o animal libera uma secreção viscosa e avermelhada conhecida como “suor de sangue”. Na realidade, não se trata de sangue, mas de uma substância natural que atua como protetora contra os raios ultravioletas e como antibacteriana. Graças a essa adaptação, os hipopótamos conseguem evitar infecções e manter a pele hidratada em ambientes quentes e úmidos.

5. Alimentação noturna e seletiva

Enquanto descansam durante o dia dentro da água, os hipopótamos saem à noite para se alimentar. Nessa rotina, podem percorrer até 10 quilômetros em busca de capim fresco e chegam a consumir cerca de 40 quilos de alimento em poucas horas. Essa alimentação noturna não apenas garante energia para seu enorme corpo, mas também evita a perda de líquidos em horários mais quentes.

6. Velocidade surpreendente

À primeira vista, o corpo pesado do hipopótamo pode sugerir lentidão. No entanto, ele é capaz de correr a uma velocidade de até 30 km/h em curtas distâncias, tanto na terra quanto na água rasa. Essa agilidade faz dele um dos animais mais perigosos da África, já que pode reagir rapidamente para se defender.

7. Vida em sociedade

Os hipopótamos vivem em grupos chamados de “manadas”, que podem reunir de 10 a 30 indivíduos. Geralmente, esses grupos são liderados por um macho dominante, responsável por defender o território e controlar o acesso das fêmeas. A convivência em grupo oferece proteção , fortalece vínculos sociais e garante organização no uso do espaço. Essa estrutura social ajuda a espécie a se adaptar melhor em regiões onde a água é escassa e disputada.