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6 raças de gatos grandes para conhecer

Conheça alguns bichanos que encantam devido ao tamanho
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 18:37

Imagem Edicase Brasil
O maine coon pode atingir até 40 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg (Imagem: Sergei Ginak | Shutterstock) Crédito:
Os amantes de gatos sabem que esses felinos são uma fonte infinita de encanto e fascinação. Entre as diversas raças que existem, algumas se destacam pelo seu porte imponente e elegância. Por isso, a seguir, conheça um pouco sobre as características dos maiores bichanos do mundo! 
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O maine coon é um gato de pelagem longa, orelhas pontiagudas e cauda comprida (Imagem: otsphoto | Shutterstock) Crédito:

1. Maine coon

Originário dos Estados Unidos, o maine coon é uma das raças mais antigas da América do Norte. É um gato de pelagem longa, orelhas pontiagudas e cauda comprida. É amigável, sociável e conhecido por seus olhos grandes e expressivos. Pode atingir até 40 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg.
Imagem Edicase Brasil
O gato siberiano é forte e musculoso, com patas grandes e robustas (Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock) Crédito:

2. Siberiano

Originário da Rússia, o gato siberiano era considerado guardião de casas e celeiros na Sibéria. Ele tem pelagem densa , orelhas pontudas e olhos grandes. É forte e musculoso, com patas grandes e robustas. Pode ter até 30 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg.
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O ragdoll é um gato de pelagem semilonga, olhos azuis e corpo grande e musculoso (Imagem: Serita Vossen | Shutterstock) Crédito:

3. Ragdoll

Originado nos Estados Unidos, o ragdoll é um gato relativamente recente, criado a partir de cruzamentos entre outras raças. Ele tem pelagem semilonga, olhos azuis e corpo grande e musculoso. Tende a relaxar completamente quando é pego no colo, daí o nome “boneca de pano”. Pode atingir até 30 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg.
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O chausie tem pernas longas e corpo magro, com pelagem curta e densa (Imagem: Tania__Wild | Shutterstock) Crédito:

4. Chausie

Originário do Egito, o chausie tem suas raízes ligadas aos gatos selvagens da África. Ele apresenta pernas longas e corpo magro, com pelagem curta e densa. Pode medir até 35 cm de altura e pesar entre 6 e 9 kg.
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O norueguês da floresta tem pelagem longa, orelhas pontudas e olhos expressivos (Imagem: AnnaPh | Shutterstock) Crédito:

5. Norueguês da floresta

Originário da Noruega, o norueguês da floresta é uma das raças mais antigas e adaptadas a climas frios. Ele tem pelagem longa, orelhas pontudas e olhos expressivos. É musculoso e ágil. Pode atingir até 30 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg.
Imagem Edicase Brasil
O gato savannah tem corpo longo, orelhas grandes e pelagem curta e dourada com manchas escuras (Imagem: Gennadiy Naumov | Shutterstock) Crédito:

6. Savannah

Criada nos Estados Unidos a partir dos anos 1980, é uma raça híbrida entre o gato serval e o doméstico . Esse felino tem corpo longo, orelhas grandes e pelagem curta e dourada com manchas escuras. Pode medir até 40 cm de altura e pesar entre 6 e 13 kg. 

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