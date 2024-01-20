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6 lugares para deixar seu animal de estimação durante as férias

Veja como garantir que seu bichinho fique em um ambiente seguro e confortável enquanto você viaja
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Durante as férias é importante garantir os cuidados do seu pet  Crédito: Viktorya Telminova | Shutterstock
Durante as férias, é comum as pessoas programarem viagens, mas nem sempre os animais de estimação podem participar desse tipo de passeio. Todavia, é importante lembrar que os tutores não devem deixar o cachorro ou gato em casa sozinho por longos períodos – mesmo que com comida, água e brinquedos.
Isso porque eles são seres sociais que necessitam de interações, cuidados e atenção regular para se sentirem seguros e felizes. Deixá-los sozinhos por longos períodos pode causar ansiedade de separação, levando a comportamentos indesejados, como vocalização excessiva, destruição de móveis e até problemas de saúde.
“Não importa se o tutor ficará poucos ou muitos dias fora de casa, é preciso ter uma pessoa capacitada para atender às necessidades do animal. Outra razão para não o deixar sozinho é que muitas raças precisam de uma dose de exercícios diária e, ao ficar sem companhia em casa, ele pode apresentar quadros de depressão, até mesmo recusando a comida”, alerta Thais Matos, médica-veterinária da DogHero, plataforma de serviços da Petlove.
Além do mais, manter os animais em isolamento e negligenciar necessidades básicas configuram maus-tratos e crime, de acordo com a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Por isso, a seguir, veja como garantir os cuidados do seu animal de estimação enquanto você viaja!  

1. Hotéis para animais de estimação

Esses estabelecimentos especializados oferecem serviços de hospedagem para pets, com acomodações confortáveis, cuidados veterinários e atividades recreativas para garantir o bem-estar do seu animal.
Imagem Edicase Brasil
Um hotel para animais de estimação é uma boa pedida para deixar seu pet durante as férias Crédito: Shutterstock

2. Pet sitter

Pet sitter é um termo em inglês que quer dizer, em tradução livre, “babá de pet ”. Resumidamente, é um profissional que auxilia animais de estimação enquanto os tutores estão ausentes. Eles podem cuidar de cachorros e gatos em sua própria casa ou visitar o lar do tutor diariamente para alimentação, cuidados e companhia.

3. Família ou amigos

Pode ser uma escolha reconfortante deixar seus pets com familiares ou amigos de confiança, desde que essas pessoas tenham experiência e dedicação para cuidar dos animais adequadamente.

4. Creche para cães

Existem locais que oferecem serviços de creche para pets , proporcionando um ambiente seguro e supervisionado, além de atividades para entretenimento e interação social com outros animais.

5. Clínicas veterinárias

Algumas clínicas oferecem serviços de hospedagem ou cuidados temporários para animais, especialmente para aqueles com necessidades médicas específicas.

6. Plataformas online de cuidadores de animais

Aplicativos e sites conectam tutores de pets a pessoas dispostas a cuidar temporariamente dos animais em suas casas, oferecendo uma variedade de opções e perfis para escolher o cuidador mais adequado às necessidades do seu bichinho .

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