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5 raças de cachorro reais que inspiraram Pokémon

Conheça cães que ajudaram a dar forma a criaturas icônicas desse universo

Publicado em 23 de março de 2026 às 12:54

Alguns Pokémon são tão marcantes que facilmente lembram raças conhecidas pelos tutores Crédito: Imagem: Woodan | Shutterstock

Os Pokémon fazem parte de uma das franquias mais populares do mundo, criada no Japão na década de 1990 por SatoshiTajiri. Esses personagens fictícios vivem em um universo onde treinadores — chamados de “treinadores Pokémon” — capturam, treinam e batalham com essas criaturas, que possuem habilidades especiais e características únicas. Ao longo dos anos, a franquia conquistou fãs de diferentes idades, com jogos, séries animadas, filmes e produtos variados.

Muitos Pokémon foram inspirados em animais do mundo real, incluindo diversas raças de cachorros. Essas inspirações vão desde características físicas, como pelagem e formato do corpo, até traços de personalidade e comportamento. Alguns Pokémon são tão marcantes que facilmente lembram raças conhecidas pelos tutores, criando uma conexão divertida entre a ficção e a vida real.Veja a seguir!

1.Corgi(inspirouYampereBoltund)

A energia, lealdade e agilidade do corgi se refletem perfeitamente em Yamper e Boltund, que traduz em forma elétrica o entusiasmo e a vivacidade dessa raça Crédito: Imagem: Elya Vatel | Shutterstock

Ocorgi, especialmenteowelshcorgipembroke, é famoso por suas pernas curtas e corpo alongado. Essa estrutura corporal é claramente refletidano Pokémon Yamper e em sua evolução,Boltund. Apesar do tamanho pequeno, ocorgié extremamente ativo, ágil e cheio de energia. Ele costuma ser muito apegado ao tutor, além de inteligente e fácil de treinar. Essas características combinam com a natureza elétrica e veloz deBoltund, que representa bem a disposição e o entusiasmo dessa raça.

2. Poodle (inspirouFurfrou)

O poodle, assim como Furfrou, se destaca pela pelagem versátil e elegante, além de um comportamento ativo e sociável Crédito: Imagem: AntonMaltsev | Shutterstock

Opoodle é uma das raças mais conhecidas do mundo, famoso porsuapelagem cacheada e versátil, que permite diferentes tipos de tosa. O PokémonFurfroufoi claramente inspirado nessa característica, já que pode assumir diversos estilos de aparência. Além da estética, opoodle é altamente inteligente, ativo e sociável, sendo um excelente companheiro para o tutor. Ele aprende comandos com facilidade e gosta de interagir, o que se alinha com a elegância e o comportamento sofisticado deFurfrou.

3. Dachshund (inspirouFidough)

Da mesma forma que o Pokémon Fidough, o dachshund se destaca pelo corpo alongado e pela aparência carismática, curiosa, ativa e cheia de energia Crédito: Imagem: Olexandr Andreiko | Shutterstock

Odachshund, conhecido como “ cachorro salsicha ”, tem corpo alongado e pernas curtas, sendo uma das raças mais facilmente reconhecíveis. O PokémonFidough, embora tenha um conceito criativo ligado à massa de pão, lembra bastante o formato desse cão. Odachshundé corajoso, curioso e muito ativo, apesar do tamanho pequeno. Ele costuma ser bastante ligado ao tutor e pode apresentar comportamento protetor. Essas características ajudam a compor a personalidade encantadora e brincalhona deFidough.

4.Buldogueinglês (inspirouSnubbulleGranbull)

O buldogue inglês, assim como Snubbull e em parte Granbull, mistura aparência intimidadora com um comportamento mais sensível do que parece Crédito: Imagem: Rita_Kochmarjova | Shutterstock

Obuldogueinglês é conhecido por seu corpo robusto, focinho achatado e expressão característica. Essas características são evidentes emSnubbulle sua evolução,Granbull. Apesar da aparência “durona”, obuldogueé um cão dócil, tranquilo e muito companheiro do tutor. Ele prefere ambientes calmos e costuma ser bastante afetuoso. Essa combinação de aparência intimidadora e comportamento gentil é um traço marcante tanto da raça quanto dos Pokémon inspirados nela.

5.Terrierescocês (inspirouStoutland)

Além da aparência marcante com “barba” característica, o terrier escocês, assim como Stoutland, se associa à lealdade e ao instinto protetor Crédito: Imagem: rebeccaashworthearle | Shutterstock

Oterrier escocêsé uma raça de pequeno porte originária da Escócia, facilmente reconhecida por sua aparência marcante, com barba longa, sobrancelhas espessas e pelagem dura. Essas características físicas são muito semelhantes às deStoutland, especialmente no formato do rosto e na “barba” volumosa. Ele costuma ser reservado com estranhos, mas extremamente fiel ao tutor, demonstrando lealdade e proteção. Assim comoStoutland, transmite uma imagem de força, seriedade e confiabilidade.