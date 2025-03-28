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4 características do cachorro da raça pastor australiano 

Ágil, inteligente e leal, ele se destaca como um excelente cão de trabalho e companheiro para tutores ativos
Portal Edicase

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Publicado em 28 de Março de 2025 às 16:37

O pastor australiano é valorizado por seu instinto de pastoreio, versatilidade e lealdade (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock)
O pastor australiano é valorizado por seu instinto de pastoreio, versatilidade e lealdade Crédito: Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Apesar do nome, o pastor australiano não é originário da Austrália, mas dos Estados Unidos. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele foi desenvolvido a partir de raças pastoras para o trabalho em fazendas e ranchos, sendo altamente valorizado por seu instinto de pastoreio e versatilidade. Seu nome surgiu devido à ligação com os pastores bascos que migraram da Austrália para os Estados Unidos no século XIX. 
Após a Segunda Guerra Mundial, a popularidade do pastor australiano cresceu com a expansão dos rodeios e exposições equestres, em que esses cachorros eram frequentemente vistos trabalhando com o gado. Além de sua habilidade como cão pastor, ele também conquistou espaço em lares como um companheiro leal e ativo, ideal para pessoas que praticam esportes e atividades ao ar livre.
Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raça pastor australiano!

1. Aparência física

O pastor australiano é um cachorro de porte médio, bem proporcionado e musculoso, com estrutura forte. Segundo a CBKC, sua altura varia entre 51 e 58 cm para os machos e entre 46 e 53 cm para as fêmeas. Seu corpo é ligeiramente mais longo do que alto, permitindo uma movimentação ágil e rápida, essencial para suas funções de pastoreio. 
Um dos traços mais marcantes dessa raça é sua pelagem de comprimento médio e textura moderadamente áspera, que o protege contra variações climáticas. O pastor australiano apresenta uma grande diversidade de cores, sendo aceitos os padrões azul merle, preto, vermelho merle e vermelho, com ou sem marcas brancas e castanhas.
Além disso, a CBKC destaca que os olhos podem ter colorações variadas, como marrom, azul, âmbar ou até mesmo uma combinação dessas cores. As orelhas são triangulares, de tamanho moderado e posicionadas no alto da cabeça. 

2. Temperamento e personalidade

O pastor australiano é conhecido por sua inteligência excepcional e alto nível de energia. Conforme descrito pela CBKC, trata-se de um cão de trabalho dedicado, com um forte instinto de pastoreio e guarda. Extremamente leal ao tutor, ele cria laços profundos com a família e está sempre atento ao ambiente ao seu redor.
Apesar de amigável e sociável com pessoas próximas, pode ser um pouco reservado no primeiro contato com desconhecidos, sem ser agressivo. Seu comportamento equilibrado o torna um ótimo cachorro de companhia , mas sua necessidade de estímulos físicos e mentais exige que o tutor ofereça atividades regulares, como caminhadas longas, corridas, brincadeiras e treinamentos.
Ele se destaca em esportes caninos, como agility e pastoreio, em que pode demonstrar sua rapidez e habilidades naturais. Seu temperamento alerta e sua disposição para aprender fazem com que ele seja um dos cães mais versáteis, tanto para o trabalho quanto para o convívio familiar.
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser um cachorro extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva. O ideal é oferecer uma ração de qualidade, rica em proteínas e vitaminas, para manter sua musculatura e nível de energia. Também é importante controlar a quantidade de alimento, pois mesmo sendo ágil, ele pode ganhar peso se não houver um bom equilíbrio entre alimentação e exercício.
No aspecto da saúde, a raça pode apresentar predisposição a algumas condições genéticas, como displasia coxofemoral (má formação da articulação do quadril) e problemas oculares , incluindo anomalias no desenvolvimento ocular e catarata. Por isso, exames veterinários regulares são fundamentais para monitorar possíveis problemas desde cedo.
Outro ponto de atenção é a pelagem. Embora não exija tosa, o pelo do pastor australiano precisa ser escovado com frequência para evitar nós e remover pelos mortos, principalmente durante as trocas de estação. Banhos periódicos ajudam a manter a pele saudável, mas não devem ser excessivos para não prejudicar a oleosidade natural dos fios.

4. Educação e socialização

Devido à sua inteligência e desejo de agradar, o pastor australiano é um cão que aprende rapidamente. Segundo a CBKC, ele responde muito bem a comandos de obediência e é altamente treinável para diversas funções, incluindo trabalhos de busca, resgate e esportes caninos.
No entanto, para garantir um comportamento equilibrado , é fundamental iniciar a socialização desde cedo. Isso significa apresentar o filhote a diferentes pessoas, ambientes e outros animais para que ele cresça seguro e confiante. Como tem um forte instinto de pastoreio, pode tentar “controlar” crianças ou outros animais de estimação, correndo atrás deles e até mordiscando de leve, um comportamento que precisa ser corrigido com treinamento positivo.

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