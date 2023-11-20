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Melhor amigo!

3 dicas para proteger o seu pet nos dias de calor

Veja como manter o bem-estar e a saúde do seu animal de estimação durante esta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Redobrar os cuidados durante o calor ajuda a manter a saúde dos animais de estimação Crédito: New Africa | Shutterstock
O Brasil é o terceiro país com mais animais domésticos no mundo, segundo censo do Instituto Pet Brasil. Eles estão presentes em mais de 37 milhões de lares brasileiros, e 54% dos tutores os veem como membros da família, de acordo com o Radar Pet.
O carinho e importância desses animais são tamanhos que, frente às ondas de calor registradas no país, com temperaturas chegando aos 40ºC, é importante redobrar as ações de cuidados, conforme destaca Fabiana Cabrera Veras, gerente da clínica Pet de TODOS (clínica veterinária).

1. Evite passeios em horários de alta temperatura

Como precaução, cheque sempre a temperatura do chão com seus próprios pés, antes de colocar seu pet em contato com o solo. "Para prevenir queimaduras nas patas, na hora dos passeios ao ar livre, o ideal é caminhar bem cedo, até às 9h, ou a partir das 17h, quando as temperaturas não estarão tão altas e o solo terá perdido calor suficiente para não apresentar risco de lesões", diz a profissional.
Imagem Edicase Brasil
É fundamental oferecer água em abundância aos animais de estimação durante os dias de calor Crédito: Jaromir Chalabala | Shutterstock

2. Ofereça água em abundância

Fabiana Cabrera destaca que a hidratação é ainda mais importante durante períodos de muito calor. Por isso, mantenha à disposição do seu pet bebedouros com água fresca e lembre-se de repô-la ao longo do dia.

3. Invista em banhos

Cuidar da saúde do seu pet é uma forma de prepará-lo para estes períodos, e os banhos também são uma ótima forma de ajudar a aliviar o calor extremo.

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