Pet

11 cuidados importantes com a raça pinscher

Veja aspectos fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar do seu cachorro

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 12:37

Apesar de pequenos, os pinschers são cães ativos e precisam de exercícios diários Crédito: Imagem: Annabell Gsoedl | Shutterstock

O cachorro da raça pinscher é conhecido pela personalidade vibrante e ativa. De tamanho pequeno, porém cheio de energia, esses cães são incrivelmente inteligentes, corajosos e leais aos seus tutores. Carinhosos, adoram estar próximos da família, desfrutando de interações sociais e brincadeiras.

No entanto, é essencial que os tutores estejam cientes de alguns cuidados específicos para garantir a saúde e o bem-estar desses animais. Por isso, abaixo, confira algumas dicas de como garantir uma vida longa e saudável ao seu pet !

1. Alimentação balanceada e adequada

É fundamental oferecer uma dieta equilibrada ao pinscher , atendendo às suas necessidades nutricionais específicas. Uma alimentação de qualidade ajuda a manter a saúde do animal, fornecendo energia e nutrientes essenciais para ossos fortes, um sistema imunológico saudável e um pelo brilhante.

2. Exercícios regulares

Apesar de pequenos, os pinschers são cães ativos e precisam de exercícios diários. Caminhadas, brincadeiras e atividades interativas ajudam a manter o peso sob controle, fortalecem os músculos e mantêm a mente do animal ativa.

3. Visitas regulares ao veterinário

Exames de rotina e cuidados preventivos são essenciais para detectar precocemente problemas de saúde. Isso inclui vacinação, desparasitação e exames físicos anuais a fim de garantir que o pinscher esteja saudável.

4. Higiene dentária

A higiene bucal é essencial para prevenir doenças e promover a saúde geral do cão. Por isso, escovar os dentes do pinscher regularmente e oferecer brinquedos próprios para limpeza dental pode evitar problemas dentários no futuro.

Conforme explica a médica-veterinária Luciana Capirazzo, a falta de cuidados com a higiene bucal é capaz de causar desde perda de dentes até fraturas de mandíbula. Por isso, os cuidados com os dentes do cachorro são tão importantes.

5. Treinamento adequado desde filhote

O treinamento precoce é fundamental para essa raça, já que os cães são inteligentes e podem ser teimosos. Ensinar comandos básicos e socialização desde cedo ajuda a estabelecer uma relação saudável e respeitosa entre o cachorro e o tutor.

Por serem mais vulneráveis, os pinschers exigem ambientes seguros, livres de perigos e objetos pequenos Crédito: Imagem: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock

6. Ambiente seguro e protegido

Devido ao tamanho pequeno, os pinschers podem ser vulneráveis a lesões se expostos a ambientes perigosos. Manter a casa segura, com acesso limitado a áreas perigosas e proteger de objetos pequenos que possam ser ingeridos são cuidados essenciais.

7. Controle de parasitas

Piolhos, pulgas e carrapatos podem causar sérios problemas de saúde. O uso de produtos antiparasitários e inspeções regulares ajudam a proteger o cachorro de infestações. “As pulgas e carrapatos sugam sangue, provocam anemia e podem transmitir outros agentes infecciosos pela picada, causando doenças como a erliquiose e micoplasmose”, explica a médica veterinária Valéria Natascha Teixeira.

8. Tempo de qualidade e atenção

Os pinschers gostam de companhia e podem sofrer de ansiedade de separação. Oferecer tempo de qualidade, interação e atenção é importante para seu bem-estar emocional .“Os cães são animais sociáveis, eles não ficam muito à vontade sozinhos, apenas alguns não se importam de passar boa parte do dia sem ter mais alguém por perto”, ressalta o adestrador Rafael Lola Cassanta.

9. Banhos e cuidados com a pelagem

Embora tenham pelagem curta, eles precisam de banhos regulares e cuidados para manter a higiene e evitar problemas de pele. Além disso, é importante secar bem o pelo após o banho visando prevenir problemas dermatológicos.

10. Atenção com a temperatura ambiente

Os pinschers são sensíveis a mudanças extremas de temperatura. Proteger contra o frio excessivo ou calor intenso é crucial quando se trata de evitar problemas de saúde. “Um pinscher, por exemplo, tem aquele pelo curtinho e pouca massa muscular, o que faz com que ele sinta mais frio que um akita ou um husky siberiano, que têm pelagem muito mais longa e são originários de regiões de baixas temperaturas”, explica a médica-veterinária Fernanda Pereira Risoli.

11. Limpeza dos ouvidos

Limpar regularmente os ouvidos do pinscher evita o acúmulo de cera, sujeira e umidade, prevenindo a proliferação de bactérias e fungos e o surgimento de infecções, como a otite. Para a limpeza, use apenas produtos recomendados pelo médico-veterinário e, caso perceba vermelhidão, mau cheiro ou coceira excessiva, busque atendimento especializado.