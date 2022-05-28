Mundo miss, miss universo Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. "Vitória terá Miss Município 2022"; saiba como participar

Que menina nunca sonhou em se tornar uma miss e viajar o mundo todo representando a sua localidade? O sonho de ser coroada a mulher mais bela de Vitória está de volta com a edição do concurso "Miss Município 2022", que será realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) a partir do próximo mês de junho.

Além da Miss Município a disputa também elegerá a Miss Simpatia. O mandato das Misses se estenderá até o próximo concurso em 2023.

Para participar jovens de 16 a 28 anos (completos até o dia anterior ao da inscrição) deverão acessar a ficha de inscrição por meio deste formulário (clique aqui e baixe) . Além da idade existem outros requisitos que devem ser cumpridos pelas candidatas: ser natural do município de Vitória ou residir a pelo menos dois anos na capital, ser solteira e estar estudando ou matriculada em alguma instituição de ensino.

"O objetivo do concurso "Miss Município 2022" é eleger a jovem que reúna beleza física e desenvoltura para representar a cidade nas edições posteriores dos concursos mais elevados, tais como; Miss Espirito Santo, Miss Brasil, Miss Mundo, Miss Universo entre outros", explica o idealizador do projeto, Johnny Barros

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a proposta se espelha em inúmeras outras realizadas em diversas partes do Brasil, e se trata de um concurso de caráter cultural, com fins de promover e divulgar a história e valores regionais entre todos os moradores do município e região.

"Também com a competição há a valorização das nossas raízes por meio de divulgação da beleza e feminilidade das moças e mulheres da população, tornando o município mais conhecido em âmbito estadual e nacional", completa Johnny.

INSCRIÇÕES

É obrigatório o preenchimento correto do documento, bem como o envio de foto de corpo inteiro e outra de rosto (em close), conforme determina a ficha. Não é necessário que seja apresentada foto profissional, porém, é obrigatório que seja uma foto recente. As fotos não serão devolvidas.

As candidatas que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão automaticamente desclassificadas, durante o processo de triagem.

Após preencher a ficha e reunir a documentação necessária, a candidata a futura miss deverá comparecer ao Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) no dia 15 de julho às 14 horas.

ETAPAS

O concurso "Miss Município 2022" ocorrerá em cinco diferentes etapas: triagem, pré-seleção, votação do público, fase final e grande final com a coroação.

O nome da nova miss deverá ser divulgado no dia 8 de setembro, dia em que Vitória comemora 471 anos em local ainda a ser definido pela comissão organizadora.

Na primeira etapa serão escolhidas 40 mulheres para ingresso na competição. Quando a votação for aberta ao público serão divulgados apenas cinco nomes das mais belas da cidade para as etapas finais.

Nas apresentações serão observados os seguintes aspectos:

Espontaneidade e carisma;

Simpatia e beleza física;

Charme e desinibição;

Capacidade de articulação verbal;

Caracterização com traje típico;

Presença cênica;

Postura e desenvoltura ao desfilar;

Conhecimentos gerais sobre a história e cultura local.

*Com informações da Prefeitura de Vitória

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