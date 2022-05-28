"Vitória terá Miss Município 2022"; saiba como participar
Que menina nunca sonhou em se tornar uma miss e viajar o mundo todo representando a sua localidade? O sonho de ser coroada a mulher mais bela de Vitória está de volta com a edição do concurso "Miss Município 2022", que será realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) a partir do próximo mês de junho.
Além da Miss Município a disputa também elegerá a Miss Simpatia. O mandato das Misses se estenderá até o próximo concurso em 2023.
Para participar jovens de 16 a 28 anos (completos até o dia anterior ao da inscrição) deverão acessar a ficha de inscrição por meio deste formulário (clique aqui e baixe). Além da idade existem outros requisitos que devem ser cumpridos pelas candidatas: ser natural do município de Vitória ou residir a pelo menos dois anos na capital, ser solteira e estar estudando ou matriculada em alguma instituição de ensino.
"O objetivo do concurso "Miss Município 2022" é eleger a jovem que reúna beleza física e desenvoltura para representar a cidade nas edições posteriores dos concursos mais elevados, tais como; Miss Espirito Santo, Miss Brasil, Miss Mundo, Miss Universo entre outros", explica o idealizador do projeto, Johnny Barros
De acordo com a Prefeitura de Vitória, a proposta se espelha em inúmeras outras realizadas em diversas partes do Brasil, e se trata de um concurso de caráter cultural, com fins de promover e divulgar a história e valores regionais entre todos os moradores do município e região.
"Também com a competição há a valorização das nossas raízes por meio de divulgação da beleza e feminilidade das moças e mulheres da população, tornando o município mais conhecido em âmbito estadual e nacional", completa Johnny.
INSCRIÇÕES
As inscrições começam na próxima quarta-feira (1º) e vão até o dia 30 de junho. Elas devem ser feitas por meio do preenchimento do formulário que deverá ser baixado e levado impresso e assinado nas seletivas (baixe o formulário aqui).
É obrigatório o preenchimento correto do documento, bem como o envio de foto de corpo inteiro e outra de rosto (em close), conforme determina a ficha. Não é necessário que seja apresentada foto profissional, porém, é obrigatório que seja uma foto recente. As fotos não serão devolvidas.
As candidatas que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão automaticamente desclassificadas, durante o processo de triagem.
Após preencher a ficha e reunir a documentação necessária, a candidata a futura miss deverá comparecer ao Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) no dia 15 de julho às 14 horas.
ETAPAS
O concurso "Miss Município 2022" ocorrerá em cinco diferentes etapas: triagem, pré-seleção, votação do público, fase final e grande final com a coroação.
O nome da nova miss deverá ser divulgado no dia 8 de setembro, dia em que Vitória comemora 471 anos em local ainda a ser definido pela comissão organizadora.
Na primeira etapa serão escolhidas 40 mulheres para ingresso na competição. Quando a votação for aberta ao público serão divulgados apenas cinco nomes das mais belas da cidade para as etapas finais.
Nas apresentações serão observados os seguintes aspectos:
- Espontaneidade e carisma;
- Simpatia e beleza física;
- Charme e desinibição;
- Capacidade de articulação verbal;
- Caracterização com traje típico;
- Presença cênica;
- Postura e desenvoltura ao desfilar;
- Conhecimentos gerais sobre a história e cultura local.
*Com informações da Prefeitura de Vitória
SERVIÇO
- CONCURSO MISS MUNICÍPIO 2022
- Quando: de 1º a 30 de junho
- Inscrições: via preenchimento deste formulário (clique aqui e baixe)
- Apresentação: As candidatas deverão comparecer ao Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) - Av. República, 121, Centro de Vitória (próximo ao Parque Moscoso) no dia 15 de julho de 2022 às 14 horas.