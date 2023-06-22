Veja como o transplante de barba ajuda a corrigir falhas nos pelos

É importante consultar um médico antes de realizar o procedimento estético Crédito: Shutterstock

O cantor Wesley Safadão e o influencer e ex-BBB Eliezer revelaram que fizeram transplante de barba. Afinal, pode ser doloroso quando se tenta deixar a barba crescer e simplesmente isso não acontece. Quem também passou por isso foi o nutricionista Clebson Sousa (29), que herdou a genética do pai e quase não tinha barba.

Em 2021, após um processo de depressão, que afetou sua autoestima, o nutricionista fez algumas mudanças e resolveu se submeter ao procedimento. “Essa experiência me proporcionou um misto de benefícios, possibilitando que eu externasse a imagem que sempre quis ver refletida no espelho”, diz.

Motivos que fazem a barba não crescer

Diversos fatores podem causar a falta de pelos no rosto, mas, entre os principais, estão os relacionados à genética. “Em alguns casos, a falta de pelos no rosto pode ser uma característica natural da pessoa em que os folículos da região são menos ativos ou ausentes”, garante o tricologista Julio Pierezan. Além desse, os seguintes problemas também podem influenciar as falhas na barba:

Desequilíbrio hormonal;





Cicatrizes;





Traumas;





Queimaduras e/ou outras condições médicas.

O que é o transplante de barba?

Conforme explica Julio Pierezan, a técnica consiste, basicamente, na restauração dos pelos em áreas onde o crescimento é ausente ou delgado. “É um procedimento em que folículos capilares são extraídos da área doadora, geralmente da região posterior do couro cabeludo, e transplantados para a barba, no local em que o pelo não cresce. É a única forma de aumentar a densidade e o volume da barba”, explica o especialista. O transplante é realizado com anestesia, pode ser sem ou com sedação, e o tempo varia de acordo com a quantidade de folículos a serem transplantados.

Apesar dos benefícios oferecidos pelo procedimento, assim como outras técnicas, ele também possui contraindicações que devem ser observadas. “Complicações podem ocorrer, desde que haja algum problema ativo na região da barba e até mesmo condições de saúde. Por isso, antes do procedimento, a pessoa deve passar por uma boa avaliação clínica e laboratorial, com exames de sangue”, esclarece Julio Pierezan.

Resultados e cuidados após o transplante

O resultado do procedimento depende da região transplantada. Mas, em média, em quatro meses é possível ver os seus efeitos. No entanto, é importante ressaltar que é preciso ter cuidados específicos nos primeiros dias, como:

Não passar a mão na barba;





Evitar tomar sol;





Não praticar atividade física;





Dormir de barriga para cima.