Cuidados

Veja como cuidar do cabelo após um corte químico

Alguns hábitos podem ajudar a recuperar a saúde dos fios, tornando-os mais fortes

Quando um cabelo sofre corte químico, geralmente ele fica seco, quebradiço e com muito frizz. Além disso, devido às agressões que causam a abertura das cutículas, os fios ficam opacos e sem vida. Entre as variadas causas, esse tipo de problema pode ocorrer por conta de alisamento intensivo, mecha ou descoloração realizada em cabelos que já estavam fragilizados, em razão de um procedimento químico anterior. >

Aparência do cabelo após o corte químico

Após o corte químico na raiz e no comprimento dos fios, os cabelos ficam com aspecto artificial, como cabelos de boneca. Eles também podem ficar secos e sem movimento. Em cabelos cacheados, as ondas e cachos perdem a definição e ficam pesados. >

“Já os lisos apresentam um aspecto espigado e aparência áspera, pois a estrutura dos fios foi danificada e as pontas abrem por falta de hidratação. O corte químico na franja também acontece e deixa essa mecha frontal com péssimo caimento e diferente do resto do cabelo”, comenta Raquel Souza. >