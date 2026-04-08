Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Moderna e impactante, a sombra azul é protagonista das produções do momento Crédito: Imagem: marinafrost | Shutterstock

As maquiagens coloridas têm conquistado cada vez mais espaço nas produções atuais. Entre as cores que mais se destacam, a sombra azul ressurge com novas propostas, deixando para trás o ar datado e assumindo versões modernas e sofisticadas. Esse tom, que fez muito sucesso nos anos 2000, retorna repaginado e passa a marcar presença em vídeos virais, tapetes vermelhos e produções fashionistas nas redes sociais.

Inspirada nesse movimento, a maquiadora e influenciadora digital Letícia Gomes, conhecida pelas transformações que cria usando apenas maquiagem, ensina como recriar a make. Segundo a especialista, o segredo para reproduzir esse estilo está na construção de camadas e no contraste entre cor vibrante e acabamento bem esfumado. Para ajudar quem deseja recriar o visual, ela preparou um passo a passo com todos os detalhes. Confira!

1. Comece neutralizando a pálpebra

Comece aplicando corretivo ou primer na pálpebra. Isso uniformiza a pele e faz com que a sombra azul apareça muito mais pigmentada.

Aplicar a sombra azul no centro da pálpebra móvel com o pincel intensifica a cor e garante um acabamento mais bonito e uniforme Crédito: Imagem: Divulgação | Letícia Gomes

2. Aplique a sombra azul no centro da pálpebra

Deposite o azul bem no centro da pálpebra móvel, aplicando o produto com o pincel em vez de arrastar. Isso ajuda a intensificar a cor e deixa o acabamento mais uniforme.

3. Crie profundidade no canto externo

Escureça levemente o canto externo do olho com um tom mais profundo. Isso dá dimensão e faz o azul ficar ainda mais destacado.

Esfumar bem as bordas garante que o azul se misture à pele e à pálpebra móvel, criando um degradê Crédito: Imagem: Divulgação | Letícia Gomes

4. Esfume as bordas para um efeito moderno

Esfume bastante as bordas para que o azul se misture com a pele e com o azul da pálpebra móvel, criando um degradê bonito.

5. Ilumine o canto interno

Aposte em um ponto de luz no canto interno, pois isso faz toda a diferença. Ele abre o olhar e cria contraste com a sombra azul. Aplique também um pouco abaixo das sobrancelhas para iluminar a área.

A sombra azul rente aos cílios inferiores intensifica o olhar, e o lápis no mesmo tom na linha d’água reforça o destaque Crédito: Imagem: Divulgação | Letícia Gomes

6. Leve o azul para a parte inferior dos olhos

Aplique um pouco da sombra azul rente aos cílios inferiores. Isso deixa a maquiagem mais intensa e conectada. Se desejar, aplique também lápis no mesmo tom na linha d’água, dando ainda mais destaque ao olhar.

Um olho em destaque pede uma pele mais equilibrada e bastante máscara de cílios Crédito: Imagem: Divulgação | Letícia Gomes

7. Finalize com máscara de cílios e pele equilibrada

Como o olho já chama bastante atenção, opte por uma pele bem feita e equilibrada, além de aplicar bastante máscara de cílios para realçar o olhar.