Rosto oval, redondo ou quadrado? Veja como escolher o corte de cabelo ideal

Jordana Cabette, consultora de gestão e beleza da Spazzio Beauty, reforça que o corte ideal não depende apenas do que está em alta. “O primeiro passo é entender como valorizar a beleza de acordo com as características do rosto, os gostos e o estilo de cada pessoa, além de avaliar quanto tempo ela tem disponível para a rotina capilar e quanto pretende investir na transformação. Esses são os principais pontos que devem ser avaliados antes mesmo de chegar à parte da tesoura”, explica.