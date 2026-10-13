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Moda

Pele fresca, maquiagem delicada e cabelos com movimento: veja as tendências de beleza em alta

Produção apresentada em desfile de moda aposta em naturalidade, luminosidade e acabamento leve para valorizar a beleza sem excessos
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 18:55

A beleza natural ganha cada vez mais espaço e inspira produções que valorizam os traços individuais sem exageros (Imagem: Hidden Stitch | Shutterstock)
A beleza natural ganha cada vez mais espaço e inspira produções que valorizam os traços individuais sem exageros Crédito: Imagem: Hidden Stitch | Shutterstock

A beleza com aparência natural continua em evidência e mostra que não é preciso exagerar na maquiagem ou no styling para criar um visual marcante. Pele com luminosidade, cores suaves e cabelos com movimento foram algumas das escolhas que chamaram a atenção no desfile da coleção “Aboio”, do estilista Weider Silveiro, realizado em 12 de outubro, no Arquivo Histórico Municipal, em São Paulo.

A produção de beleza foi assinada pela equipe artística do Jacques Janine, sob direção da maquiadora Chloé Gaya e do hairstylist Mauricio Pina. A proposta minimalista acompanhou as criações apresentadas na passarela e destacou elementos que também podem inspirar as produções do dia a dia. Confira!

1. Pele fresca e iluminada valoriza a textura natural

A maquiagem com cobertura leve é uma alternativa para quem deseja uniformizar o tom da pele sem esconder completamente sua textura. No desfile, a preparação priorizou correções pontuais e preservou a luminosidade natural do rosto.

O blush apareceu de maneira sutil, proporcionando um aspecto saudável, enquanto os olhos receberam tons neutros e definição suave. As sobrancelhas foram mantidas naturais e penteadas, e os lábios ganharam acabamento hidratado, próximo à cor original da boca.

“Para conquistar esse efeito, a dica é trabalhar com camadas finas de produtos e fazer correções apenas onde for necessário. Assim, a pele mantém sua textura e ganha um acabamento mais leve”, sugere Chloé Gaya.

2. Tons neutros deixam a maquiagem mais versátil

A escolha por cores discretas reforça uma tendência que combina com diferentes ocasiões. Em vez de apostar em contrastes intensos, a maquiagem do desfile valorizou a harmonia entre os elementos, com olhos suavemente definidos e sobrancelhas sem marcações excessivas.

“Os tons neutros são ótimos para criar uma maquiagem versátil. Você pode começar com uma produção delicada para o dia e intensificar os olhos ou os lábios para a noite, sem precisar mudar tudo”, explica a maquiadora.

O segredo para um penteado natural está em preservar o movimento dos fios e controlar a fixação sem exagerar nos produtos (Imagem: Mabel Lencina)
O segredo para um penteado natural está em preservar o movimento dos fios e controlar a fixação sem exagerar nos produtos Crédito: Imagem: Mabel Lencina

3. Cabelos com movimento reforçam o efeito natural

Nos cabelos , a aposta foi em fios com textura, brilho e movimento. A intenção era criar penteados com forma e acabamento, mas sem o aspecto excessivamente produzido. “Para conseguir um acabamento natural, é importante respeitar o movimento dos fios. Gosto de finalizar com o Hair Spray Extra Forte Charming, usando o produto na medida certa para manter o penteado no lugar sem deixar os cabelos rígidos”, orienta Mauricio Pina.

4. Brilho e fixação podem caminhar juntos

Um visual natural não significa abrir mão da definição. O equilíbrio entre fixação, brilho e movimento permite criar penteados que permanecem no lugar sem parecer rígidos. Para reproduzir o efeito em casa, vale aplicar o spray finalizador a uma distância adequada e em pequenas quantidades, observando o resultado antes de acrescentar mais produto. “Penso na finalização como um ajuste, não como uma camada que esconde os fios . A quantidade de produto faz diferença para manter o penteado no lugar e preservar a leveza”, destaca Mauricio Pina.

Por Caroline Amorim

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