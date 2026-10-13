Pele fresca, maquiagem delicada e cabelos com movimento: veja as tendências de beleza em alta

Um visual natural não significa abrir mão da definição. O equilíbrio entre fixação, brilho e movimento permite criar penteados que permanecem no lugar sem parecer rígidos. Para reproduzir o efeito em casa, vale aplicar o spray finalizador a uma distância adequada e em pequenas quantidades, observando o resultado antes de acrescentar mais produto. “Penso na finalização como um ajuste, não como uma camada que esconde os fios . A quantidade de produto faz diferença para manter o penteado no lugar e preservar a leveza”, destaca Mauricio Pina.