ES terá investimento de R$ 4 bi para a construção de termelétricas

O Ministério de Minas e Energia (MME) autorizou a contratação de duas usinas termelétricas a gás natural em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Os projetos são da Eneva e, juntos, têm capacidade prevista de geração de 352,4 megawatts (MW). As unidades integram um pacote de investimentos estimado em R$ 4 bilhões para a construção de quatro termelétricas no Estado.
As usinas autorizadas são a UTE Presidente Kennedy, com capacidade de 216,4 MW, e a UTE Presidente Kennedy I, com 136 MW. Os empreendimentos fazem parte dos projetos de expansão da geração de energia da Eneva, que também prevê a construção de duas unidades em São Mateus, no Norte capixaba.
A estimativa do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) é de que a construção das quatro usinas gere mais de 1.600 empregos diretos. Desse total, cerca de mil vagas devem ser abertas nas obras em Presidente Kennedy e aproximadamente 400 em São Mateus. Na fase de operação, a previsão apresentada pelo setor é de cerca de 200 postos de trabalho em Presidente Kennedy e 90 em São Mateus. Veja como ficou o projeto:
As duas termelétricas capixabas farão parte do Hub Sudeste da Eneva, que também reunirá a UTE Porto Norte Fluminense II B, no Rio de Janeiro, e a UTE Jandaia I. O conjunto tem compromisso de venda de potência de 1.093,5 MW por 15 anos e receita fixa anual prevista de aproximadamente R$ 2,43 bilhões.
Para abastecer as usinas, a companhia prevê desenvolver um novo terminal de gás natural liquefeito (GNL). A estrutura será parte da estratégia de fornecimento de combustível para os empreendimentos que compõem o complexo energético.
A Eneva contratou 5,06 gigawatts (GW) no Leilão de Reserva de Capacidade de 2026, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com o resultado, o portfólio de geração da companhia ultrapassou 10 GW, considerando os ativos e projetos contemplados pelos contratos.