ES terá investimento de R$ 4 bi para a construção de termelétricas

O Ministério de Minas e Energia (MME) autorizou a contratação de duas usinas termelétricas a gás natural em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Os projetos são da Eneva e, juntos, têm capacidade prevista de geração de 352,4 megawatts (MW). As unidades integram um pacote de investimentos estimado em R$ 4 bilhões para a construção de quatro termelétricas no Estado.





As usinas autorizadas são a UTE Presidente Kennedy, com capacidade de 216,4 MW, e a UTE Presidente Kennedy I, com 136 MW. Os empreendimentos fazem parte dos projetos de expansão da geração de energia da Eneva, que também prevê a construção de duas unidades em São Mateus, no Norte capixaba.





A estimativa do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) é de que a construção das quatro usinas gere mais de 1.600 empregos diretos. Desse total, cerca de mil vagas devem ser abertas nas obras em Presidente Kennedy e aproximadamente 400 em São Mateus. Na fase de operação, a previsão apresentada pelo setor é de cerca de 200 postos de trabalho em Presidente Kennedy e 90 em São Mateus. Veja como ficou o projeto: