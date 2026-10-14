Maquiagem colorida e penteados marcantes: saiba como usar no dia a dia

Depois de temporadas marcadas pela maquiagem discreta e pelos cabelos com acabamento impecável, a beleza ganha espaço para cores intensas, brilho e produções mais ousadas. Em 2026, a estética maximalista volta a chamar a atenção nas passarelas e nas redes sociais, valorizando a criatividade e a liberdade para experimentar diferentes estilos. A proposta não significa abandonar o visual natural, mas ampliar as possibilidades de expressão por meio da maquiagem e dos penteados.