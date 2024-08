Fashion: confira os principais lançamentos da moda de agosto 2024

As peças da Schutz aparecem no mood western, com uma estética renovada com cores modernas. Crédito: Divulgação

O mês de agosto traz os lançamentos das marcas de moda. A Schutz, por exemplo, começa a apresentar suas peças de verão, distribuídas em três temas principais, que definem o DNA da marca com produtos audaciosos e cheios de atitude. Já Ivana Izoton apresenta os novos modelos do brinco IVA, com novo design que reforça a sua assinatura criativa. Em clima de Olímpiadas de Paris, a Olympikus lança o Quadra BR1, um tênis cocriado com um dos maiores jogadores de vôlei da atualidade, o Bruno Rezende. Confira as novidades!

ESTÉTICA RENOVADA

As peças aparecem no mood western, com uma estética renovada com cores modernas. Crédito: Divulgação Schutz

A nova coleção da Schutz apresenta uma narrativa de uma viagem até o verão, com três temas principais que definem o DNA da marca com produtos audaciosos e cheios de atitude. "In The West", inspirado no mood western, apresenta uma estética renovada com cores modernas, couros texturizados e recortes arabescos que evocam a identidade cowboy de forma ousada e feminina.

Em "Classic Re_Worked", a estética minimalista e sexy predomina, reinventando construções clássicas com acabamentos arrojados e cores como new yellow e cloud grey, criando um visual moderno e autêntico. Por fim, "That's Hot" traz ousadia com produtos marcantes que combinam pompoms, vinil e saltos altos para uma estética provocante e cheia de personalidade. Os modelos com salto curvado também são destaque e transbordam uma vibe de atitude e sensualidade a cada passo, com salto bicolor e acabamento interno metalizado. As novidades estão na loja do Shopping Vitória.

BRINCOS COM IDENTIDADE

Os brincos aparecem em pérolas naturais, detalhes impecáveis em ouro 18k e ponteiras com diamantes. Crédito: Divulgação

A designer de joias Ivana Izoton apresenta os novos modelos do brinco IVA, com novo design que reforça a sua assinatura criativa. Agora, eles aparecem em pérolas naturais, detalhes em ouro 18k e ponteiras com diamantes.

Os brincos IVA foram a primeira criação de Ivana, em 2013 - quando ainda não imaginava se tornar designer de joias - mas desejava uma peça especial, elegante e atemporal de pérolas, que não encontrava. Feitos originalmente em ouro 18k e pérolas - de diversas formas, cores e tamanhos - com o passar dos anos também foram criados em outras versões com gemas esféricas coloridas como águas marinhas, quartzos rutilados e quartzos rosas.

BELEZAS DO DESERTO

A novidade inclui peças exclusivas de algodão bordado e tecidos como linho. Crédito: Divulgação

A Skazi começa a apresentar as peças para o verão 2025, trazendo uma coleção inspirada nas belezas naturais do deserto. A nova linha destaca a elegância por cores e elementos característicos da vegetação e clima desértico, refletindo a facilidade e a fluidez que o verão pede. A novidade inclui peças exclusivas de algodão bordado e tecidos como linho, algodão, crepe, chiffon e tricô com pontos rendados e transparências, oferecendo frescor e feminilidade.

Os principais destaques são os vestidos midi e longos, que combinam sofisticação e conforto em uma variedade de modelagens que permitem diferentes possibilidades de looks, sem perder a sofisticação e exclusividade aos detalhes. A paleta de cores é composta por tons de vermelho, off-white, areia, bege, jeans, preto e baby blue, além de uma estampa exclusiva de folhagens.

NAS QUADRAS

O tênis foi cocriado com o jogador Bruno Rezende. Crédito: Divulgação

A Olympikus lança o Quadra BR1, um tênis icônico cocriado com um dos maiores jogadores de vôlei da atualidade, o Bruno Rezende. O tênis foi desenvolvido com a tecnologia Eleva Pro, que proporciona leveza e amortecimento, trazendo maior conforto e efeito trampolim. No solado, a tecnologia Gripper é feita com uma borracha antiderrapante que mantém a aderência firme ao solo e possui um design em curvas com linhas orgânicas, evitando desgaste e garantindo maior estabilidade nas mudanças de direções em quadra.

O cabedal foi confeccionado em poliéster, envolvendo o tornozelo com mais firmeza e suporte, com tramas espaçadas para permitir maior respirabilidade dos pés. A palmilha é anatômica moldada, composta por tecido poliéster e EVA com 4mm de espessura, que adapta-se ao pé, evitando o deslizamento e proporcionando conforto ideal durante o uso.

CHEIOS DE CHARME

Os novos óculos trazem as tendências de moda. Crédito: Divulgação

Atravessando as fronteiras tradicionais de funcionalidade e estética o óculos se estabeleceu como componente central na definição do estilo individual e das tendências da moda. Reforçando a tendência de peças multifuncionais a Colcci Eyewear aposta no lançamento do Bandy 8 que vem com a proposta de ser um modelo dois em um, sol e grau, cheio de estilo.

Já o Charlie chega como o mais recente lançamento unissex, resultado da colaboração entre a Colcci e a AMC Têxtil. Disponível em quatro cores este modelo robusto, elaborado em acetato de alta qualidade, é extremamente moderno e prima pelo acabamento minimalista. O Dora é um receituário com design maxi, delicado e marcante ao mesmo tempo. Um cat-eye com linhas mistas, leve, dobradiça flex e ponteiras ajustáveis. Disponível em oito cores.

ALMA SOLAR

As mochilas carregam esse DNA em seu design. Crédito: Divulgação

A Redley desenvolveu uma linha de acessórios e segue explorando sua alma solar. As mochilas carregam esse DNA em seu design, realçando o espírito livre e jovem da marca. Os modelos foram desenvolvidos para serem confortáveis tanto para o nosso dia a dia, como no trabalho ou no ambiente escolar, quanto para longas viagens ou trilhas na mata, apresentando alças e costas acolchoadas, além de diversos bolsos para nunca deixarmos nada de fora.

As pochetes e shoulder bags são muito populares em eventos como festas e festivais de música, sendo uma opção prática para carregar itens essenciais como cartões, óculos e celulares. São peças leves que ajudam a criar um look fashion e descontraído.

PELO MUNDO

A coleção foi inspirada em hotéis icônicos ao redor do mundo. Crédito: Divulgação

Inspirada em hotéis icônicos ao redor do mundo, a Souq lança sua coleção de Verão 24/25. Dividida em cápsulas, as entradas de vestuário se destacam através de suas estampas exclusivas aplicadas em tecidos como a seda, introduzida pela primeira vez no estilo da marca, e aplicado em kaftans e blusas, proporcionando um toque de sofisticação. Além do tradicional linho, best-seller da marca, em sua versão liso 100% e fio tinto, o tricot de verão, e viscose com seda.

Os acessórios são um destaque à parte, com peças feitas à mão utilizando materiais como madeira, resina e metal. As bijoux apresentam elementos tropicais, brincos e colares florais.

