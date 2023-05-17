Exagerado: outlet ganha área geek com presença de dubladores nacionais

De quarta (17) a domingo (21), um dos maiores eventos de varejo do Brasil está de volta ao Pavilhão de Carapina. Em sua primeira edição de 2023, o Exagerado traz como novidade, além de toda a variedade de produtos, uma área geek. Lá, os amantes de cultura pop poderão participar de campeonatos de jogos, concursos de cosplay, apresentações de K-Pop, além de prestigiar a presença de grandes dubladores nacionais.
Quem já é presença confirmada é o ator que dá voz aos personagens "Woody" e "Homem de Ferro", Marco Ribeiro; o dublador dos personagens "Mário", "Homem Aranha" e "Gaguinho", Manolo Rey; e a atriz que dublou as atrizes Jennifer Lawrence e Emma Stone, Mariana Torres.
Como de costume, o Exagerado espera receber até 300 mil pessoas interessadas nos mais diversos segmentos: vestuário, roupa íntima, acessórios, beleza, gastronomia, móveis, eletrodomésticos, casa, mesa e banho. Nos seis dias de evento, será possível encontrar mais de 350 marcas, como Nike, Reserva, Magia do Mar, Borana e Dress To. Uma outra novidade é que esta é a primeira vez que o Exagerado comercializará peças da Adidas.
Para garantir aquela peça especial, a dica é acessar o site do Exagerado e clicar na aba "ver tudão", onde é possível ver tudo o que está disponível nos estandes de mais de 20 lojas. Os pedidos podem ser feitos no site e retirados no Pavilhão, nos dias do evento.
ALIMENTAÇÃO E APRESENTAÇÕES CULTURAIS
A área de alimentação do Exagerado vai contar com várias opções: são mais de 30 estabelecimentos, dentre hamburguerias, cervejarias, cafeterias, docerias e pastelarias. Para a programação cultural, atrações das mais diversas também estão garantidas.
Na sexta-feira (19), das 19h às 21h, estão marcados shows com DJ Maholic, uma banda de Congo e o grupo Forró Fiá. Já no sábado (20), a programação começa às 12h, com espetáculo de fofura dos pets para adoção da ONG Vira Lata Vira Luxo. Também no sábado, as 16h, a música fica por conta da DJ Karolla, Cacique com Vida e Lilian Lomeu. Para fechar com chave de ouro, no domingo (21), tem roda de samba e bloco da Xepa a partir das 16h30.
Os pequenos também não ficam de fora. Na quinta (18), a partir das 15h o evento contará com recreação por parte da turma do Buuumais. Às 17h, o encontro está marcado com os personagens infantis Mônica e Cebolinha, da Turma da Mônica. Além disso, às 19h, haverá o show circense do circo Barcelona.
SERVIÇO
- EXAGERADO
- QUANDO: De 17 a 20 de maio, das 10h às 22h | 21 de maio, de 10h às 20h – Entrada gratuita
- ONDE: Pavilhão de Carapina, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- MARCAS DISPONÍVEIS: Adidas, Live!, Help, Animale, Farm, Magia do Mar, Santa Lolla, Ferruci, Luiza barcellos, fenzza, schutz, Arezzo, luz da lua, vicenza, Maria Gueixa, Reserva, Foxton, Vans, Champion, Ellus, Calvin Klein, John John, Lacoste, Ogochi, Tommy Hilfiger, Redley, Lança Perfume, Colcci, Borana, Nike, Oskley, Armani, Dudalina, Dimy, Bento, fabula, reserva mini, open, Dress to, Al Is Love, Petit Cherry, alto giro, Oh!boy, entre outras.