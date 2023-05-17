Exagerado: outlet ganha área geek com presença de dubladores nacionais

O Exagerado é um dos maiores outlets do Brasil Crédito: Alfaiataria de Ideias

De quarta (17) a domingo (21), um dos maiores eventos de varejo do Brasil está de volta ao Pavilhão de Carapina. Em sua primeira edição de 2023, o Exagerado traz como novidade, além de toda a variedade de produtos, uma área geek. Lá, os amantes de cultura pop poderão participar de campeonatos de jogos, concursos de cosplay, apresentações de K-Pop, além de prestigiar a presença de grandes dubladores nacionais.

Quem já é presença confirmada é o ator que dá voz aos personagens "Woody" e "Homem de Ferro", Marco Ribeiro; o dublador dos personagens "Mário", "Homem Aranha" e "Gaguinho", Manolo Rey; e a atriz que dublou as atrizes Jennifer Lawrence e Emma Stone, Mariana Torres.

Como de costume, o Exagerado espera receber até 300 mil pessoas interessadas nos mais diversos segmentos: vestuário, roupa íntima, acessórios, beleza, gastronomia, móveis, eletrodomésticos, casa, mesa e banho. Nos seis dias de evento, será possível encontrar mais de 350 marcas, como Nike, Reserva, Magia do Mar, Borana e Dress To. Uma outra novidade é que esta é a primeira vez que o Exagerado comercializará peças da Adidas.

Para garantir aquela peça especial, a dica é acessar o site do Exagerado e clicar na aba "ver tudão", onde é possível ver tudo o que está disponível nos estandes de mais de 20 lojas. Os pedidos podem ser feitos no site e retirados no Pavilhão, nos dias do evento.

ALIMENTAÇÃO E APRESENTAÇÕES CULTURAIS

A área de alimentação do Exagerado vai contar com várias opções: são mais de 30 estabelecimentos, dentre hamburguerias, cervejarias, cafeterias, docerias e pastelarias. Para a programação cultural, atrações das mais diversas também estão garantidas.

Na sexta-feira (19), das 19h às 21h, estão marcados shows com DJ Maholic, uma banda de Congo e o grupo Forró Fiá. Já no sábado (20), a programação começa às 12h, com espetáculo de fofura dos pets para adoção da ONG Vira Lata Vira Luxo. Também no sábado, as 16h, a música fica por conta da DJ Karolla, Cacique com Vida e Lilian Lomeu. Para fechar com chave de ouro, no domingo (21), tem roda de samba e bloco da Xepa a partir das 16h30.

Os pequenos também não ficam de fora. Na quinta (18), a partir das 15h o evento contará com recreação por parte da turma do Buuumais. Às 17h, o encontro está marcado com os personagens infantis Mônica e Cebolinha, da Turma da Mônica. Além disso, às 19h, haverá o show circense do circo Barcelona.

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