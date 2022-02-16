Carol Trentini rouba a cena na temporada de moda de Nova Iorque

Carol Trentini (WAY Model) foi o grande destaque do desfile da grife Michael Kors, realizado nesta terça-feira (15), na temporada de moda de Nova Iorque. A top brasileira fez rasante nos Estados Unidos, para desfilar com exclusividade para a grife nesta temporada de Inverno 2022.

Após hiato nas passarelas norte-americanas desde 2019, por conta da pandemia, Carol Trentini comemorou o retorno em grande estilo: "Estava com saudades de vir a Nova Iorque! É uma das primeiras cidades onde trabalhei quando comecei a carreira internacional. Tenho uma ligação muito forte com NY, que me acolheu durante 11 anos, quando morei aqui. Agora venho somente para trabalhar - e é uma delícia voltar! Desfilei recentemente também em Paris e fico muito feliz por ver esta retomada dos desfiles presenciais, que seguem todos os protocolos necessários. A energia do público faz toda a diferença!", afirma.