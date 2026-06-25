Blindagem labial: a nova obsessão nas redes sociais

Do preparo dos lábios à escolha do produto, cada etapa da blindagem labial contribui para um resultado que resiste às intempéries do dia Crédito: Imagem: Beauty Hero | Shutterstock

Testes de transferência, desafios de resistência e vídeos mostrando maquiagens que permanecem intactas após horas de uso transformaram a chamada “blindagem labial” em uma das maiores tendências de beleza nas redes sociais. O movimento, que ganhou força inicialmente com bases e produtos para pele de alta fixação, agora avança para os lábios e cria uma nova demanda no mercado: unir performance, conforto e uma cartela de cores alinhada às tendências do momento.

Como explica o maquiador oficial da Dailus, Cleiton Carter, o conceito de maquiagem blindada passou a fazer parte da rotina de beleza como um todo. “As pessoas querem uma maquiagem que acompanhe o dia delas. No caso dos lábios, isso significa ter um produto que permaneça bonito por horas, resista às refeições e ao uso cotidiano, mas sem abrir mão do conforto ou do acabamento. Hoje, a blindagem labial está muito ligada a essa combinação entre técnica, fórmula e praticidade”, afirma.

O segredo para uma maquiagem labial duradoura começa na hidratação, pois pele nutrida absorve melhor o produto e mantém a cor intacta por horas Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Como conquistar os lábios blindados

Mas, afinal, como conquistar os chamados lábios blindados? O primeiro passo é preparar bem a região. Lábios hidratados e livres de pelinhas garantem uma aplicação mais uniforme e aumentam a durabilidade da maquiagem. Para isso, vale investir em uma rotina simples de esfoliação suave e hidratação.

A escolha da fórmula faz diferença. Produtos com alta pigmentação, secagem rápida e tecnologia de não transferência são os mais indicados para quem quer resistência sem perder conforto. Mas, segundo Cleiton Carter, não basta apenas apostar em um bom produto: a técnica de aplicação influencia diretamente no resultado.

“Muitas pessoas aplicam o batom e já pressionam os lábios ou passam outra camada em seguida. Respeitar o tempo de secagem é fundamental para que a fórmula se fixe adequadamente. Esse cuidado simples faz toda a diferença para garantir o efeito de longa duração”, afirma.

Tendências e performance de mãos dadas

Ainda de acordo com o maquiador, a busca por performance não significa abrir mão das tendências. Pelo contrário: a expansão das cartelas de cores representa uma mudança importante no mercado, aproximando os produtos de longa duração dos tons que viralizam nas redes sociais.

“Por muitos anos, quem queria um batom que durasse horas precisava abrir mão das cores do momento. Mas a ascensão de estéticas virais, como #CherryCoded, #LatteMakeup e a maquiagem gourmand , fez surgir uma nova expectativa entre as consumidoras, que querem produtos resistentes sem abrir mão das cores que dominam o feed “, explica.

Isso fez com que as marcas passassem a olhar com mais atenção para a diversidade de tons em fórmulas de alta performance. “É o caso do Batom Líquido Matte 12H, da Dailus, que tem uma cartela de cores que dialoga com as principais tendências de beleza. A consumidora não precisa mais escolher entre estar na moda ou ter um produto que permaneça bonito ao longo do dia”, finaliza o profissional.