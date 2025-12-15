Editorias do Site
Amigo secreto: 30 ideias de presentes para fazer bonito no Natal

De acessórios luxuosos a vestuário que é puro conforto e tendência, estas são as sugestões que vão garantir um Natal com glamour e muito bom gosto.

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:00

Vitrine de presentes para o Natal 2025
Uma seleção de presentes para você fazer bonito no Natal Crédito: Arte Guilherme Sillva

O Natal está chegando, e com ele, a busca pelo presente perfeito que seja inesquecível e, claro, muito estiloso! Se você tem um fashionista na lista (ou se a sua própria lista precisa de uma atualização), prepare-se: trouxemos o guia presentes com as peças de moda, itens de decoração e até joias para você fazer bonito na temporada de festas.

De acessórios luxuosos a vestuário que é puro conforto e tendência, estas são as sugestões que vão garantir um Natal com glamour e muito bom gosto. Confira a nossa seleção. 

Vitrine de presentes para o Natal 2025
Uma seleção de presentes para o Natal Crédito: Arte Guilherme Sillva

  1. Vestido de Linho Vermelho, da Dress To. Preço: R$ 559,00

  2.  Caneca Home Style Polka, da Camicado, Preço: R$ 59,99

  3. Óculos de Sol Valentina, da Colcci Eyewear, Preço: R$ 369,90 (COMPRE NA AMAZON)

  4. Garrafa Flip Straw, da Stanley. Preço: R$ 193,00 (COMPRE NA AMAZON)

  5. Blusa Cropped em Tricô com Brilhos e Texturizada, da Renner. Preço: R$ 59,90

  6. Fone de Ouvido Sem Fio, da JBL. Preço: R$ 240,00 (COMPRE AQUI)

  7. Colar Twist Quartzo Fumê, de Ivana Izoton. Preço: R$ 7.850,00

  8. Tamanco Flávia, da Picadilly. Preço: R$ 279,90

  9. Bolsa Maxi Clutch Avril Tricô Amarela, da Schutz. Preço: R$ 990

  10. Bombons Recheados, da Nugali Chocolates. Preço: R$ 34,99
Vitrine de presentes para o Natal 2025
Uma seleção de presentes para o Natal Crédito: Arte Guilherme Sillva

  1. Camiseta Move, da Oficina. Preço: R$ 269,00

  2. Travessa Botânica, de Tânia Bulhões. Preço: R$ 700

  3. Sanduicheira Elétrica, da Cadence. Preço: R$ 113,90 (COMPRE NA AMAZON)

  4. Caneta Escrita Média Retrátil Stranger Things, de Bic. Preço: R$ 181,18 (COMPRE NA AMAZON)

  5. Óculos Amalfi Cristal Azul Escuro, da Zev. Preço: R$ 749,00

  6. Mule Paula Bahia, na Luiza Goldschmidt, Preço: R$ 798,00

  7. Panettone Amaretto, da Casa Bauducco. Preço: R$ 199,99

  8. Tênis Feminino Drake Pulse Couro, da Democrata. Preço: R$ 399,90

  9. Vaso Costela de Adão, da Mineral Estúdio e Festar. Preço: R$ 444,00

  10. Corta Vento Masculino de Ciclismo Rockrider, da Decathlon. Preço: R$ 249,99

Vitrine de Presentes para o Natal 2025
Uma seleção de presentes para o Natal Crédito: Arte Guilherme Sillva

  1. Bolsinha Summer Lime, na Le Lis. Preço: R$ 139,90 

  2. Obra De Todo Meu Coração, de Milena Almeida. Preço: R$ 690,00

  3. Camisa Linho Sun Reserva, no O Que Vestir. Preço: R$ 659,00

  4. Viseira Easy Out, da Live. Preço: R$ 179,90

  5. Bolsa Rede, da Hering. Preço: R$ 219,99

  6. Slide Strap, da Havaianas. Preço: R$ 139,99

  7. Tênis Run Star Trainer Seasonal Colors, da Converse. Preço: R$ 519,90

  8. Óculos de Sol  Naxos, da Mormaii. Preço: R$ 499,00 (COMPRE NA AMAZON)

  9. Bicicleta Aro 29, da Gts Dexter. Preço: R$ 1.413,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Garrafa Azul, da Track e Field. Preço: R$ 189,90

