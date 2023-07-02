Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Benefícios

7 produtos naturais que podem ser usados na pele

É importante lembrar que cada tipo de pele é único, portanto, é essencial realizar testes de sensibilidade e ajustar os produtos de acordo com as necessidades individuais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 09:00

Existem muitos produtos naturais que podem ser usados nos cuidados com a pele, proporcionando benefícios significativos e ajudando a melhorar sua saúde e aparência. A seguir, conheça alguns produtos naturais e seus respectivos benefícios!

1. Mel

O mel é um ingrediente naturalmente antibacteriano e antioxidante. Ele ajuda a acalmar e hidratar a pele, além de auxiliar na cicatrização de feridas e redução da acne. O mel também possui propriedades antioxidantes que ajudam a combater os danos dos radicais livres.

2. Aloe vera

O gel de aloe vera é um excelente hidratante e calmante para a pele. Ele ajuda a acalmar a irritação, reduzir a inflamação e promover a cicatrização de feridas. A aloe vera também possui propriedades adstringentes, auxiliando no controle da oleosidade da pele.

3. Óleo de jojoba

O óleo de jojoba é conhecido por ser semelhante ao sebo natural da pele, tornando-o um hidratante eficaz para todos os tipos de pele. Ele ajuda a equilibrar a produção de óleo, suavizar a pele e reduzir a aparência de rugas e linhas finas.

4. Chá verde

O chá verde contém poderosos antioxidantes, chamados catequinas, que ajudam a proteger a pele contra danos causados pelos radicais livres. Ele também possui propriedades anti-inflamatórias e adstringentes, auxiliando no controle da oleosidade e redução da acne.

Imagem Edicase Brasil
O chá de camomila ajuda a desinflamar a pele  Crédito: ShutterStock

5. Chá de camomila

A camomila tem propriedades anti-inflamatórias e calmantes, o que a torna ideal para acalmar a pele irritada, sensível ou inflamada. Além disso, a camomila contém compostos antioxidantes, como flavonoides, que ajudam a proteger a pele contra os danos dos radicais livres.

6. Óleo de rosa mosqueta

Rico em vitaminas, antioxidantes e ácidos graxos, o óleo de rosa mosqueta ajuda a hidratar e regenerar a pele. Ele pode melhorar a aparência de cicatrizes, manchas escuras e rugas, deixando a pele mais radiante e uniforme.

7. Aveia

A aveia contém beta-glucanos, que são compostos solúveis em água que formam uma película protetora na pele, retendo a umidade e hidratando-a profundamente. Isso ajuda a suavizar a pele seca e áspera, proporcionando uma hidratação duradoura. Além disso, ela tem propriedades anti-inflamatórias e calmantes, o que a torna eficaz no alívio de irritações, coceiras e inflamações da pele.

Cuidados importantes

Esses são apenas alguns exemplos de produtos naturais que podem ser incorporados aos cuidados diários da pele. É importante lembrar que cada tipo de pele é único, portanto, é essencial realizar testes de sensibilidade e ajustar os produtos de acordo com as necessidades individuais. Além disso, sempre consulte um dermatologista se tiver preocupações específicas ou condições de pele pré-existentes.

Veja Também

Confira as novas cores de esmaltes que vão bombar no outono 2023

5 lançamentos para cuidar dos cabelos crespos e cacheados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As famílias que trocaram de parceiros e de casas após passar férias juntas: 'Isso nos destruiu'
Imagem de destaque
O teste simples de fitness que prevê o seu risco de morte
Priscila de Sales, de 39 anos, foi morta a facadas em Cariacica
Mulher é morta a facadas após discussão em bar de Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.