Moda

7 penteados de festa junina fáceis de fazer

Confira sugestões para deixar o seu visual ainda mais estiloso para o São João

Publicado em 2 de junho de 2025 às 18:04

Penteados temáticos complementam o look da festa junina com criatividade e charme Crédito: Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock

As festas juninas são um dos momentos mais aguardados do ano, repletas de tradição, música, comidas típicas e, claro, muito estilo. Para entrar de vez no clima caipira, vale investir em looks divertidos e, principalmente, em penteados temáticos que complementam a produção com criatividade e charme. Seja para dançar quadrilha, curtir uma festa na escola, ou marcar presença em um arraiá moderno, o penteado certo pode transformar completamente o visual. >

Segundo Gisela Prochaska, hairstylist e fundadora do Stylebar, salão especializado em easy beauty , os penteados de festa junina têm tudo a ver com alegria, cores e elementos retrô. “É uma oportunidade de brincar com o cabelo e usar acessórios que normalmente deixamos de lado no dia a dia. Dá para criar looks incríveis com tranças, laços, fitas e até minichapéus de palha”, explica. >

Abaixo, a profissional compartilha 7 penteados de festa junina fáceis de fazer. Confira! >

1. Trança dupla com laços coloridos

Segundo Gisela Prochaska , essa é uma escolha tradicional, fácil de fazer e cheia de charme. “Um clássico das festas juninas! Divida o cabelo ao meio e faça duas tranças baixas, uma de cada lado. Para um toque especial, amarre fitas coloridas nas pontas e adicione lacinhos de cetim. Simples e encantador!”, conta. >

>

2. Maria-chiquinha com volume retrô

Esse penteado é perfeito para quem gosta de um toque divertido com estilo. “Esse penteado traz um ar nostálgico e é superfácil de fazer. Prenda duas maria-chiquinhas altas e, com a ajuda de um pente fino, desfie levemente os fios para dar volume. Finalize com laços ou flores para um charme a mais”, ensina a especialista. >

3. Coque despojado com trança lateral

Esse penteado é a escolha perfeita para quem busca algo mais sofisticado sem perder o espírito da festa. “Ideal para quem quer algo mais elegante. Faça uma trança lateral embutida e prenda o restante do cabelo em um coque bagunçado. Use grampos decorativos ou presilhas temáticas para dar um toque junino”, orienta Gisela Prochaska. >

O rabo de cavalo com trança embutida une estilo e funcionalidade Crédito: Imagem: PaytonH | Shutterstock

4. Rabo de cavalo com trança embutida

Prático e moderno, esse penteado une estilo e funcionalidade para quem quer dançar a noite toda. “Faça uma trança embutida apenas no topo da cabeça, prendendo tudo em um rabo de cavalo alto. Amarre com uma fita xadrez ou vermelha para completar o look “, orienta a fundadora do Stylebar. >

5. Meio preso com fitas ou flores

Romântico e delicado, esse penteado é ótimo para quem prefere deixar parte do cabelo solto, mas com um toque festivo. “Prenda apenas a parte de cima do cabelo, deixando o restante solto. Enfeite com fitas coloridas entrelaçadas ou flores artificiais no topo da cabeça. Um penteado simples, romântico e com a cara da festa!”, diz a hairstylist. >

6. Cabelo solto com baby hair estilizado

Mesmo com os fios soltos é possível criar um visual cheio de personalidade. “Quem prefere usar o cabelo solto pode investir nos detalhes! Use um gel ou pomada para estilizar o ‘ baby hair ’ (fios finos na testa) e finalize com tiaras de palha, flores ou minichapéus de festa junina”, recomenda a especialista. >

7. Penteado com minichapéu de palha

Típico do arraiá, esse acessório pode ser usado de forma criativa em diversos estilos de penteado. “Esse é o item mais icônico da temporada! Você pode prender um minichapéu em qualquer penteado, maria-chiquinha, coque ou rabo de cavalo. Use grampos ou elásticos firmes para fixar e arrasar na quadrilha”, finaliza Gisela Prochaska. >

Por Nicole Loureiro >