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Moda

7 dicas para deixar as unhas mais fortes no verão

Adotar cuidados básicos com a hidratação e proteção das mãos ajuda a manter um visual saudável por mais tempo
Portal Edicase

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Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 17:00

Com alguns hábitos simples, é possível fortalecer as unhas e mantê-las protegidas contra os danos típicos do verão (Imagem: NinaMalyna | Shutterstock)
Com alguns hábitos simples, é possível fortalecer as unhas e mantê-las protegidas contra os danos típicos do verão Crédito: Imagem: NinaMalyna | Shutterstock
Além da pele e dos cabelos, as unhas também precisam de cuidados específicos durante o verão. Isso porque o contato mais frequente com água, cloro, sal do mar e produtos, como protetores solares, pode deixá-las ressecadas, frágeis e propensas à quebra. Por isso, é essencial adotar uma rotina que garanta unhas saudáveis e bonitas durante toda a temporada.
“Manter as unhas fortalecidas é essencial para prevenir problemas comuns na estação, como quebras, descamações e o risco de infecções fúngicas, que se proliferam em ambientes úmidos e quentes”, explica a manicure Maria das Dores Silva Assis, do Jacques Janine Center Norte.
Além de proteger contra danos, unhas bem cuidadas complementam o visual, já que, no caso dos pés, ficam visíveis com o uso de sandálias e chinelos. 
Hidratar e usar fortalecedores são práticas que ajudam a deixar as unhas mais saudáveis e bonitas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Hidratar e usar fortalecedores são práticas que ajudam a deixar as unhas mais saudáveis e bonitas Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Fortalecendo as unhas no verão

A seguir, Maria das Dores Silva Assis lista 7 dicas indispensáveis para manter as unhas impecáveis durante o verão. Confira! 
  • Hidrate as unhas regularmente com óleos ou cremes específicos; 
  • Use fortalecedores para prevenir rachaduras e descamações;
  • Evite contato prolongado com água e produtos químicos sem proteção, como luvas;
  • Adote uma dieta rica em nutrientes, como biotina, zinco e vitaminas do complexo B, que ajudam no fortalecimento das unhas;
  • Cuide dascutículas, evitando empurrá-las excessivamente ou removê-las em excesso;
  • Evite esmaltes e removedores agressivos, optando por produtos livres de substâncias como formaldeído e acetona;
  • Consulte um especialista se notar fragilidade persistente ou outros problemas, como descamação ou descolamento das unhas.
Para aproveitar a estação ao máximo, vá frequentemente ao salão , inclua o fortalecimento das unhas em sua rotina e mantenha mãos e pés sempre bem cuidados.
Por Caroline Amorim

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