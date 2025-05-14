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Cuidados com a pele

7 dicas para controlar a acne na vida adulta

Condição comum após os 25 anos exige cuidados específicos e abordagem individualizada
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Maio de 2025 às 15:04

A acne na vida adulta é comum e pode ser tratada com cuidados específicos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
A acne na vida adulta é comum e pode ser tratada com cuidados específicos Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
A acne não é exclusividade da adolescência. Muitas pessoas continuam enfrentando espinhas e inflamações na pele mesmo depois dos 25 anos — o que exige um olhar atento e tratamentos direcionados. Sabendo disso, a seguir, a dermatologista Dra. Mariana Paixão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), destaca 7 orientações fundamentais para quem convive com a acne na fase adulta. Confira:

1. Evite situações de estresse sempre que possível

A acne na fase adulta apresenta características distintas em relação à adolescência , tanto em aparência quanto em causas. “A acne da mulher adulta costuma ser mais profunda, dolorosa e localizada principalmente no queixo e mandíbula”, explica a Dra. Mariana Paixão. Alterações hormonais, estresse e até poluição estão entre os fatores desencadeantes.

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2. Investigue causas hormonais

Segundo a especialista, condições como a síndrome dos ovários policísticos (SOP) e alterações no ciclo menstrual podem influenciar no surgimento. “Esses fatores precisam ser avaliados em consultório, especialmente se a acne vier acompanhada de outros sintomas hormonais”, pontua.

3. Não use produtos para adolescentes

É comum tentar reaproveitar soluções usadas na juventude, mas elas podem não funcionar — e até prejudicar — a pele adulta. “A pele da mulher adulta é mais sensível e pode reagir negativamente a tratamentos formulados para adolescentes”, alerta a dermatologista. O ideal é usar dermocosméticos indicados por um especialista, que considerem a idade, tipo de pele e estilo de vida da paciente.
Limpar a pele com sabonetes próprios para acne adulta ajuda a reduzir os incômodos (Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock)
Limpar a pele com sabonetes próprios para acne adulta ajuda a reduzir os incômodos Crédito: Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock

4. Adote uma rotina de cuidados

A Dra. Mariana Paixão destaca três pilares fundamentais para cuidar da pele com acne:
  • Higienização suave com sabonetes próprios para acne adulta;
  • Hidratação oil-free, para controlar a oleosidade sem ressecar;
  • Protetor solar diário com fórmula que não obstrua os poros.

5. Considere tratamentos dermatológicos complementares

Além dos cuidados diários, alguns procedimentos podem potencializar os resultados no combate à acne adulta. “ Peelings , limpeza de pele, microagulhamento, luz pulsada e laser podem trazer ótimos resultados, desde que avaliados caso a caso”, afirma a dermatologista. Esses procedimentos auxiliam no controle da inflamação, oleosidade e cicatrizes.

6. Consulte um especialista

Quando a acne é moderada ou severa, pode ser necessário o uso de medicamentos tópicos ou orais. “Ácidos, antibióticos e terapias hormonais podem ser indicados com base em uma avaliação médica criteriosa”, reforça a especialista.

7. Cuide da autoestima e saúde emocional

De acordo com a Dra. Mariana Paixão, os efeitos da acne vão além da pele. “A acne impacta a autoconfiança e o bem-estar psicológico. Por isso, o tratamento não pode ser só estético, ele deve acolher a mulher como um todo”, conclui a dermatologista.

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