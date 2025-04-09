7 dicas para cuidar da pele do pescoço 

Cuidados simples mantém a pele do pescoço firme, hidratada e uniforme Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

Quando o assunto é beleza e cuidados com a pele, o rosto costuma ser o protagonista. Mas há uma área que revela a idade com ainda mais facilidade: o pescoço. Fino, sensível e frequentemente esquecido na rotina de skincare , ele exige atenção especial para evitar flacidez, rugas e manchas precoces.

A seguir, a dermatologista Dra. Mariana Paixão, especialista em saúde da pele, compartilha algumas dicas essenciais para cuidar da região — incluindo os ativos mais eficazes e os procedimentos recomendados para manter o pescoço firme, hidratado e uniforme. Confira!

1. Não pare o skincare no maxilar

Nos cuidados com a pele , além do rosto, o pescoço e o colo também merecem atenção especial. “Muita gente cuida bem do rosto, mas esquece que o pescoço também precisa de hidratação, antioxidantes e proteção solar”, explica a Dra. Mariana Paixão. Por isso, aplique o hidratante, o sérum e o protetor solar até o colo — todos os dias.

2. Use protetor solar com frequência

A exposição solar é uma das principais causas do envelhecimento da pele do pescoço. “O filtro solar previne manchas, flacidez e rugas. Não pode ser usado só na praia — ele precisa estar presente na rotina diária”, diz a dermatologista.

3. Aposte em ativos firmadores

Produtos com ingredientes como ácido hialurônico, retinol, niacinamida e peptídeos são aliados. “Esses ativos ajudam a manter a firmeza e a uniformidade da pele do pescoço, que é naturalmente mais fina e sensível”, conta a médica.

4. Cuide da postura e do tech neck

A inclinação constante da cabeça ao olhar o celular pode favorecer a formação de linhas horizontais no pescoço. “O ‘pescoço tecnológico’ é real. É importante corrigir a postura e fazer pausas para alongamento”, explica a Dra. Mariana Paixão.

Produtos específicos para o pescoço ajudam a evitar rugas e o aspecto craquelado Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Hidratação é fundamental

Beber água e manter a pele bem hidratada são passos básicos. “A falta de hidratação acentua a aparência de rugas e o aspecto craquelado. Use produtos específicos para essa região, com textura leve e ação nutritiva”, pontua a dermatologista.

6. Procedimentos estéticos fazem diferença

Para quem busca resultados mais expressivos, os procedimentos dermatológicos são grandes aliados. A Dra. Mariana Paixão destaca os principais:

Ultrassom microfocado: tecnologia que estimula a produção de colágeno em camadas profundas da pele, melhorando a flacidez e redefinindo o contorno do pescoço;

Bioestimuladores de colágeno: injetáveis que ativam naturalmente a produção de colágeno, promovendo firmeza e maior espessura da pele;

Laser fracionado e radiofrequência: tratamentos que melhoram a textura, suavizam rugas e aumentam a elasticidade;

Biorremodeladores teciduais: promovem hidratação profunda e estimulam o colágeno, contribuindo para uma pele mais firme e viçosa.

“Esses procedimentos podem ser combinados de forma personalizada, de acordo com as necessidades de cada paciente. O acompanhamento profissional é fundamental para garantir segurança e bons resultados”, diz a dermatologista.

7. Prevenção é tudo

A médica recomenda iniciar os cuidados com o pescoço a partir dos 25 e 30 anos, fase em que a produção de colágeno começa a diminuir. “Não é preciso esperar os sinais de envelhecimento aparecerem. Cuidados preventivos são mais eficazes, menos invasivos e mantêm a pele jovem por mais tempo”, finaliza a Dra. Mariana Paixão.