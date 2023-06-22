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Moda

5 mitos e verdades sobre cuidados com os cabelos durante o inverno

Especialista esclarece as principais dúvidas sobre manter os fios saudáveis nos dias frios
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 10:06

Com a chegada das temperaturas mais amenas, os cabelos precisam de uma atenção especial. Segundo a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Cruzeiro do Sul Virtual, Pamela Barbosa Arantes , no geral, precisamos lavar o cabelo todos os dias, com xampu e condicionador adequado para cada pessoa.
“O condicionador deve ser aplicado somente no comprimento da haste capilar e nunca diretamente na raiz e [no] couro cabeludo. Pode-se utilizar leave-in ou reparador de pontas, se necessário para cada tipo de cabelo”, afirma a profissional.
Importante lembrar que as madeixas demandam cuidados em todas as estações, mas, como os hábitos e a rotina mudam bastante durante o inverno, os cabelos acabam sofrendo com essa mudança. Para ajudar nessa rotina, Pamela Barbosa Arantes esclarece as dúvidas mais frequentes entre as mulheres sobre este tema. Confira! 

1. Caspas, irritação e descamação são mais comuns durante o inverno?

Verdade. A pele no inverno tende a ficar mais ressecada, e isso leva a coceiras e possíveis descamações. “Nesta época, tomamos banhos mais quentes e hidratamos os cabelos menos que o necessário. Uma dica essencial é ingerir bastante água, evitar banhos muito quentes e o uso excessivo do secador, pois eles provocam mais oleosidade, caspas, coceira e irritação”, aponta a especialista.
Pamela também destaca que, no frio, as pessoas costumam lavar menos os cabelos e fazem uso de toucas, bonés e gorros, que acabam abafando mais a pele do couro cabeludo e provocando maior oleosidade.

2. É normal o cabelo cair mais nesse período?

Mito. “Não perdemos mais cabelos no inverno, mas o fato de não lavarmos todos os dias nos dá a impressão de que ele está caindo mais que o habitual durante a próxima lavagem ou escovação. A quantidade média de cabelos que caem por dia precisa ser a mesma em qualquer época do ano, de 80 a 100 fios”, alerta.

3. Lavar com água quente danifica os fios?

Verdade. Precisamos ter cuidado com o uso excessivo do secador e com a temperatura da água. “Opte por lavá-los com água morna, pois a quente desidrata os fios . Como já mencionado, esse hábito ajuda a aumentar a produção de oleosidade no couro cabeludo, o que gera danos aos fios”.
Imagem Edicase Brasil
Secador e chapinha muito quentes danificam e quebram os fios (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) Crédito:

4. Usar secador e chapinha muito quentes pode afetar os fios?

Verdade. Como já apontado, o uso excessivo de secador em altas temperaturas pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo e consequentemente gerar caspas e seborreia. A atração causada pelo secador e pela chapinha aumenta a quebra capilar.
“A dica que dou é de primeiro retirar a umidade do cabelo com a toalha, desembaraçar, usar um protetor térmico e só depois secar o cabelo. Na hora de passar a prancha, primeiro tome o cuidado de aplicar um produto que proteja os fios do calor excessivo”, sugere Pamela.

5. Devo hidratar o cabelo uma vez por semana para evitar o ressecamento?

Depende do produto que está sendo utilizado, mas em geral deve-se realizar uma hidratação semanal. Cabelos com química têm uma estrutura da haste capilar mais danificada, por isso são mais opacos, secos e quebradiços, o que requer ainda mais hidratação nesse período, não só semanal e com produtos específicos para esse tipo de fio.

Consulte um especialista

A coordenadora explica que, em caso de dúvidas ou alterações em relação à queda, oleosidade ou qualquer outro problema, o ideal é sempre procurar um terapeuta capilar ou um dermatologista para uma avaliação detalhada, por meio de exames e um diagnóstico adequado.

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