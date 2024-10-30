5 inspirações de maquiagem de Halloween para fazer em casa

O Halloween tem conquistado cada vez mais os brasileiros e se tornado uma festa popular no país. Dessa maneira, as produções para o Dia das Bruxas se destacam, e ninguém quer ficar de fora dessa celebração. Fantasias elaboradas, maquiagens criativas e decorações temáticas invadem casas e eventos. A mistura entre as referências internacionais e o toque brasileiro transforma a data em uma festa única.
Pensando nisso, o maquiador e influenciador digital Emerson Damas, especialista em beauty arts de terror, compartilha 5 inspirações de make , com passo a passo, para fazer em casa e aproveitar o Halloween!
1. Estilo diabólico
Comece aplicando uma base neutra na pele. No lado esquerdo, desenhe uma sobrancelha e aplique cílios brancos. No lado direito, faça uma base vermelha utilizando clown e crie um efeito de pele rasgada. Esfume sombra preta nos olhos e desenhe detalhes de caveira com tinta preta, esfumando para dar profundidade. Complete os dentes com clown branco e aplique na boca. Para finalizar, cole um chifre feito de papel.
2. Bobo da corte
Aplique uma base branca com clown e sele com pó translúcido. Acrescente detalhes com clown preto e sele com pigmento dourado para dar brilho. Finalize espirrando tinta preta com uma escovinha para adicionar textura à pele.
3. Estilo entidade
Crie uma careca usando uma base de clown branco e sele. Use tinta preta para esfumar os olhos e a boca, aplicando sombra preta por cima para selar o produto oleoso e conferir intensidade à cor.
4. Make simples com detalhes de sangue
Prepare a pele como de costume e faça um delineado nos olhos. Desenhe as mãos ensanguentadas com clown vermelho e adicione sangue falso na parte interna. Para um toque mais dramático, espirre sangue falso com uma escovinha.
5. Pennywise – palhaço do filme “It: A Coisa”
Desenhe o espaço desejado com um lápis, preenchendo o interior com clown branco. Na parte externa, crie uma pele neutra. Use clown vermelho para desenhar o nariz e os detalhes da boca. Após selar, aplique sombra preta para acentuar os efeitos de luz e sombra.
