5 inspirações de maquiagem de Halloween para fazer em casa

Maquiador ensina passo a passo como fazer uma make perfeita para o dia das bruxas
Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 17:36

As maquiagens de Halloween são partes importantes das fantasias (Imagem: Ironika | Shutterstock)
O Halloween tem conquistado cada vez mais os brasileiros e se tornado uma festa popular no país. Dessa maneira, as produções para o Dia das Bruxas se destacam, e ninguém quer ficar de fora dessa celebração. Fantasias elaboradas, maquiagens criativas e decorações temáticas invadem casas e eventos. A mistura entre as referências internacionais e o toque brasileiro transforma a data em uma festa única.
Pensando nisso, o maquiador e influenciador digital Emerson Damas, especialista em beauty arts de terror, compartilha 5 inspirações de make , com passo a passo, para fazer em casa e aproveitar o Halloween!

1. Estilo diabólico

A maquiagem no estilo diabólico completa a fantasia de Halloween (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)
Comece aplicando uma base neutra na pele. No lado esquerdo, desenhe uma sobrancelha e aplique cílios brancos. No lado direito, faça uma base vermelha utilizando clown e crie um efeito de pele rasgada. Esfume sombra preta nos olhos e desenhe detalhes de caveira com tinta preta, esfumando para dar profundidade. Complete os dentes com clown branco e aplique na boca. Para finalizar, cole um chifre feito de papel.

2. Bobo da corte

A maquiagem de bobo da corte é uma ótima opção para o Halloween (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)
Aplique uma base branca com clown e sele com pó translúcido. Acrescente detalhes com clown preto e sele com pigmento dourado para dar brilho. Finalize espirrando tinta preta com uma escovinha para adicionar textura à pele.

3. Estilo entidade

A maquiagem no estilo entidade é fácil de fazer e assustadora (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)
Crie uma careca usando uma base de clown branco e sele. Use tinta preta para esfumar os olhos e a boca, aplicando sombra preta por cima para selar o produto oleoso e conferir intensidade à cor.

4. Make simples com detalhes de sangue

A maquiagem com detalhes em sangue é prática e fácil (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)
Prepare a pele como de costume e faça um delineado nos olhos. Desenhe as mãos ensanguentadas com clown vermelho e adicione sangue falso na parte interna. Para um toque mais dramático, espirre sangue falso com uma escovinha.

5. Pennywise – palhaço do filme “It: A Coisa”

A maquiagem do Pennywise é uma oportunidade de homenagear o cinema (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)
Desenhe o espaço desejado com um lápis, preenchendo o interior com clown branco. Na parte externa, crie uma pele neutra. Use clown vermelho para desenhar o nariz e os detalhes da boca. Após selar, aplique sombra preta para acentuar os efeitos de luz e sombra.
Por Lucas Siciliano

