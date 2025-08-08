Moda

5 cortes masculinos em alta para mudar o visual no Dia dos Pais

Do social repaginado ao mullet moderno, conheça os mais pedidos e os perfis de cabelo que mais se beneficiam de cada estilo

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 12:30

Do clássico ao moderno, os visuais masculinos vêm ganhando mais personalidade Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Neste Dia dos Pais, que tal trocar o presente tradicional por um momento de autocuidado? Cada vez mais homens estão buscando opções que aliam praticidade, estilo e bem-estar — e um corte de cabelo atualizado pode ser a escolha perfeita para marcar a data. Do clássico ao moderno, os visuais masculinos vêm ganhando mais personalidade, refletindo diferentes perfis e estilos de vida.

Acompanhando essa transformação, a rede de salões Jacques Janine, referência em beleza no Brasil, mapeou os cortes masculinos mais pedidos em 2025 em suas unidades. A lista mostra uma tendência clara: visual versátil, com acabamento profissional e adaptado a diferentes tipos de cabelo — do liso ao crespo.

Abaixo, confira os 5 cortes masculinos mais procurados no momento!

1. Social texturizado

O corte social funciona especialmente bem em cabelos lisos, ondulados ou levemente cacheados Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

O clássico corte social ganhou uma versão mais moderna com textura no topo e laterais suavemente aparadas. Ideal para pais que gostam de sofisticação com um toque atual. Esse estilo funciona especialmente bem em cabelos lisos, ondulados ou levemente cacheados, pois a textura no topo ganha destaque com fios que oferecem um pouco de movimento natural.

2. Taper fade

O taper fade é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo Crédito: Imagem: Bricolage | Shutterstock

Com um degradê discreto nas laterais , esse corte é versátil e elegante. Funciona bem tanto em ambientes formais quanto nos momentos de lazer com a família. É uma boa opção para praticamente todos os tipos de cabelo, do liso ao crespo.

3. Messy crop

O messy crop é indicado para cabelos lisos ou ondulados Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Visual mais despojado, base reta e franja desalinhada compõem esse corte cheio de estilo. Para os pais que gostam de uma aparência moderna, mas sem rigidez, ele é a escolha certa. Por exigir leveza e caimento, o messy crop é indicado para cabelos lisos ou ondulados, preferencialmente com certo volume para criar o efeito desalinhado com naturalidade.

4. Mullet contemporâneo

O mullet valoriza cabelos ondulados e cacheados Crédito: Imagem: daniromphoto | Shutterstock

O mullet voltou, mas em uma versão mais urbana e contida. O comprimento atrás é sutil, e o topo ganha uma estilização moderna — ideal para pais ousados e cheios de atitude. Cabelos ondulados ou cacheados são ótimos para esse corte, já que a textura ajuda a criar um visual mais orgânico e atual, sem precisar de muita intervenção.

5. Buzz cut com design

O buzz cut pode ganhar um toque mais moderno com o uso do corte degradê Crédito: Imagem: Vikafoto33 | Shutterstock

Para quem prefere praticidade máxima, o corte raspado segue em alta — mas agora com um toque criativo. Linhas marcadas e desenhos geométricos trazem identidade ao visual. Por ser extremamente democrático, esse corte funciona em todos os tipos de cabelo, especialmente os crespos e muito curtos, onde os desenhos ganham mais destaque.

Cortes que expressam personalidade

Mais do que seguir tendências, os homens querem se sentir representados no espelho — e o corte de cabelo tem sido uma forma poderosa de expressar estilo, personalidade e identidade. “Personalização é a palavra-chave”, explica Maurício Pina, hairstylist e diretor criativo da rede Jacques Janine.

Além da escolha do corte, o profissional reforça que a manutenção é essencial para manter o estilo em dia. Isso inclui visitar o salão regularmente, utilizar produtos específicos para o tipo de cabelo e adotar uma rotina de cuidados simples — como hidratação leve e finalização com pomadas ou sprays modeladores. “Cabelo masculino também precisa de atenção. Não é sobre vaidade, mas sobre bem-estar, autoestima e até profissionalismo”, completa.

Por Denyze Moreira