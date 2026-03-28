Cabelos

5 cortes de cabelo que prometem ser tendência no outono

Escolher o corte ideal depende do formato de rosto e textura de cada fio. Tendência segue caminho de naturalidade e praticidade

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 28 de março de 2026 às 10:00

Cortes clavicuty, pixie cut e borboleta Crédito: Pinterest Vicki Bridges / Maju Salgado / Heartafact

Com a chegada do outono, a busca por mudanças no visual ganha força, e em 2026, as tendências de cortes de cabelo seguem um caminho claro: mais naturalidade, praticidade e valorização da identidade individual. A estação reforça a ideia de que não existe um único corte da moda, mas sim aquele que melhor combina com o estilo de vida e a textura dos fios de cada pessoa.

O pixie cut moderno surge como uma das escolhas mais marcantes do outono, combinando praticidade com um toque de sofisticação. Diferente das versões mais clássicas, ele aparece com base mais alongada, laterais suavemente desfiadas e bastante textura, o que garante movimento e versatilidade ao visual. O corte permite diferentes finalizações e se adapta bem a diversos tipos de cabelo.

O bob curto texturizado é outra aposta versátil para o outono, trazendo leveza e movimento ao visual sem abrir mão da elegância. Com comprimento na altura do queixo ou um pouco acima, essa versão mais moderna do clássico chanel se destaca pelas pontas desfiadas e pela textura suave, que cria um efeito moderno e despojado.

O corte borboleta, conhecido como butterfly cut, é uma das tendências mais queridas do momento por unir volume, leveza e movimento em cabelos mais longos. A técnica aposta em camadas bem distribuídas, com mechas mais curtas na parte frontal e comprimento preservado atrás, criando um efeito que lembra “asas”.

Corte bob graduado Crédito: Pinterest Samantha Whitcomb

O bob graduado, corte com base levemente em camadas, cria movimento natural nos fios e um efeito de volume natural. O cabelo ganha aspecto de “acordei assim”, mas ainda bem estruturado e fácil de secar. Nesta temporada, o corte aparece com transições mais sutis e pontas menos marcadas, acompanhando a tendência de naturalidade.

Já o clavicut, é um corte elegante e versátil que se mantém em alta no outono por sua proposta equilibrada entre o curto e o médio. Com comprimento na altura da clavícula, ele valoriza o colo e cria um visual sofisticado sem exigir muita manutenção. Nesta temporada, o corte aparece com pontas levemente desfiadas e acabamento natural, funcionando bem em diferentes tipos de cabelo.

De forma geral, o outono 2026 consolida uma tendência importante: menos rigidez e mais autenticidade. Os cortes deixam de seguir padrões fixos e passam a valorizar a textura natural do cabelo, o tempo disponível para cuidados e, principalmente, a personalidade de cada pessoa.

Como escolher o corte de cabelo ideal?

O corte de cabelo ideal depende principalmente do formato do rosto. Os mais arredondados pedem cortes com volume no topo e laterais mais retas, já os ovais tendem a ser mais versáteis. Quem possui o rosto quadrado ou anguloso combina mais com cortes desfiados, com camadas e franjas suaves, e o rosto coração (queixo fino) pede cortes na altura da clavícula e franjas para equilibrar a testa mais larga.

Outro ponto importante a se observar na hora de cortar o cabelo é o estilo da cada pessoa. Segundo a cabeleireira Ana Paula, (Donna Desacebalada), a escolha do corte parte de um incômodo relatado pela cliente. "Eu espero as clientes me falarem o que mais incomoda elas, pra assim conseguir sugerir o que fazer.

Quem tem o rosto mais redondo, eu sugiro fazer o chanel com um bico pra dar a sensação de alongamento no rosto. Quando é mais fino, o corte com base mais reta valoriza mais

Ana ainda ressalta que o corto do momento é realmente o bob, que a atriz Bruna Marquezine acabou de fazer.

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