Moda

4 tipos de blusas para compor looks no inverno

Veja peças que vão agregar estilo e garantir uma produção confortável e bem quentinha

1. Tricôs

O tricô ajuda a compor diferentes visuais. “Extremamente confortável, ele pode ser usado por cima de camisetas mais básicas, junto de calças jeans, ou até fechado como o elemento-chave do look . Como tendem a ser mais justos, vale complementá-lo com peças amplas, como as calças wide leg e baggy jeans”, recomenda. >

2. Jaqueta biker

3. Moletons

As blusas de moletom ajudam a compor looks mais casuais. “Já se foi o tempo em que as peças de moletom eram restritas ao uso em casa. Com a valorização cada vez mais recorrente do conforto, as produções mais casuais e com um toque esportivo se popularizaram, principalmente durante os dias mais frios do ano. Com destaque para os conjuntos, esse estilo de peça funciona super bem para dias mais corridos, principalmente quando combinado com um tênis de sola reta e uma blusa mais ampla”, aponta. >