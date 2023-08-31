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Moda

4 peças coringas para montar looks para festivais de música

Veja como criar um visual bonito, estiloso e confortável para aproveitar esse tipo de evento
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 10:09

Imagem Edicase Brasil
Blusa transparente traz ousadia aos looks (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) Crédito:
Os festivais de música estão em alta no momento, principalmente após a pandemia causada pelo vírus da COVID-19. Somente no estado de São Paulo, já foram mais de 10 eventos dedicados ao gênero, e o segundo semestre do ano promete ser ainda mais agitado. Isso é uma alegria para os brasileiros que amam música, mas também gostam de aproveitar estas comemorações para expor todo o seu estilo e explorar looks diferentes dos convencionais.
“Sendo um espaço livre dejulgamentos, os festivais despertam a criatividade e o estilo pessoal de cada um, permitindousare abusarde peçasdiferentes das do dia a dia”, comentaIndira Magalhães, coordenadora de estilo daCaedu, varejista especialista em moda.
Pensando nisso, a especialista indica 4 sugestões de peças para você usar nos festivais e garantir um look incrível. Veja!

1. Blusas com recortes

Para quem quer sair do básico de uma forma discreta, uma tendência muito divertida são os recortes. Eles podem aparecer em qualquer tipo de peça, mas o destaque ficapara oscroppeds. Esses detalhes vazados acabam garantindo ao look um toque de modernidade, que equilibra super bem com calças mais larguinhas e saias. Nos pés, o bomevelho coturno é um acerto garantido.

2. Blusas transparentes

O tule é um tecido perfeito para mesclar ousadia e estiloso. Graças a sua transparência, combina tanto para o dia como para a noite, e promete deixar qualquer composição mais chamativa. Seja preto, com brilho ou até estampado,é umelemento coringa para compor looks de festivais fashionistas.
Imagem Edicase Brasil
Calça street dá um ar mais despojado aos looks (Imagem: Pravosudov Yaroslav | Shutterstock) Crédito:

3. Calças com modelagem retas

Em festivais, uma coisa é certa: estar confortável é indispensável para enfrentar toda movimentação entre um show e outro; por isso, calças com modelagem mais retas e fluídas combinam perfeitamente com essa ocasião. Alguns tecidos para apostar: moletom, para dias mais frios; lurex, para eventos noturnos e a modelagem parachute para quem é adepta de um estilo mais street.

4. Minissaia

Modelagem queridinha nacional, a minissaia é muito versátil, tanto para dias mais quentes como para os mais frios – nesse último, acompanhada de uma boa meia calça. Essa peça serve de base para diversos looks e,principalmente,para diferentes estilos. A mesma peça pode estar presente em uma combinação com um kimono e cropped florido,como também em uma produção com conceito mais rock, com uma meia arrastão e uma camiseta alongada e estampada.

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