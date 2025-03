Beleza

4 dicas para os homens cuidarem dos cabelos descoloridos

Veja como recuperar a saúde capilar dos fios brancos ou platinados

“É fundamental que essa mudança seja feita por um profissional capacitado. Uma descoloração global é um procedimento complexo, que se não for feito com cuidado pode comprometer não só a saúde do fio, mas também ocasionar lesões e irritações no couro cabeludo”, explica o cabeleireiro e Keune Master Talent John Castaño. >