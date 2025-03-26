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Moda

5 dicas para escolher a pomada modeladora para os cabelos

Versátil e fácil de aplicar, o produto é ideal estilizar os fios sem pesar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Março de 2025 às 19:37

A escolha correta da pomada modeladora oferece mais praticidade e controle aos penteados (Imagem: Andrei David Stock | Shutterstock)
A escolha correta da pomada modeladora oferece mais praticidade e controle aos penteados Crédito: Imagem: Andrei David Stock | Shutterstock
As pomadas modeladoras são ótimas escolhas para quem busca praticidade e controle nos penteados. Seja para um visual despojado, sofisticado ou aquele efeito “acordei assim”, esses produtos de estilização são verdadeiros aliados na produção dos mais variados looks.
No entanto, é fundamental estar atento às atualizações regulatórias para garantir o uso seguro. Em setembro de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu novos critérios para a regularização desse tipo de produto no país.
Por isso, na hora de eleger seu mais novo e queridinho produto de styling , verifique a composição e opte por produtos de qualidade — e, claro, aprovados pela Anvisa. “Mantenha seu estilo, mas sem riscos para a sua saúde e de seus cabelos”, aconselha a cabeleireira e terapeuta capilar Vanessa Espi, expert Cless Cosméticos.

Benefícios das pomadas para cabelos

Quando o assunto é estilização, as pomadas modeladoras seguem ganhando cada vez mais espaço nas penteadeiras. Isso porque, segundo Vanessa Espi, esses produtos são versáteis e fáceis de aplicar. “Elas permitem inúmeras possibilidades de efeito e acabamento, e também se adequam a todos os tipos de cabelo e estilo, seja em penteados masculinos ou femininos”, afirma.
Diferentemente do gel e da cera, as pomadas possuem uma textura mais maleável e não endurecem os fios. “As pomadas proporcionam fixação flexível , permitindo remodelar o cabelo ao longo do dia. Além disso, existem versões com poder de fixação que varia de leve a forte, e acabamentos diversos, como efeito mate e brilho intenso, atendendo a diferentes estilos e necessidades”, esclarece Vanessa Espi.
As pomadas modeladoras leves e com efeito mate são as mais indicadas para cabelos finos (Imagem: Chiociolla | Shutterstock)
As pomadas modeladoras leves e com efeito mate são as mais indicadas para cabelos finos Crédito: Imagem: Chiociolla | Shutterstock

Escolhendo a pomada ideal

Vanessa Espi destaca as melhores opções de acordo com o tipo de fio e o efeito desejado:
  • Cabelos finos: prefira fórmulas leves com efeito mate, que proporcionam volume sem pesar. Elas garantem um look natural e despojado;
  • Cabelos cacheados ou ondulados: pomadas com textura cremosa ajudam a definir os cachos sem os deixar rígidos;
  • Cabelos grossos: fórmulas mais densas oferecem maior controle e fixação. Mas dê preferência para fórmulas extrafortes, mas que mantenham o aspecto natural;
  • Para um efeito natural: pomadas de fixação leve e acabamento seco são ideais;
  • Para um visual polido e brilhante: invista em produtos com acabamento acetinado ou brilho intenso, como a Pomada Modeladora Charming Extra Forte Efeito Molhado, que entrega aquele visual de capa de revista.

Dicas de aplicação

Para obter o máximo do produto, é fundamental saber aplicá-lo corretamente. “A quantidade deve variar conforme o comprimento dos fios e o resultado desejado, mas comece sempre com uma pequena porção — cerca do tamanho de uma moeda”, explica Vanessa Espi. Algumas orientações extras da especialista incluem:
  • Evite aplicar diretamente no couro cabeludo, para não deixar os fios oleosos;
  • Para um acabamento mais natural, comece a aplicação do meio para as pontas;
  • Misturar uma pequena quantidade de pomada com silicone capilar pode garantir um toque mais suave e hidratante;
  • Para cabelos mais densos e cheios, divida em quadrantes ou setores na hora da aplicação; isso garante que todos os fios recebam uma quantidade uniforme de produto.
Por fim, Vanessa Espi reforça o mantra “menos é mais”. “Exagerar na quantidade pode deixar o cabelo pesado, oleoso ou com aspecto endurecido. O ideal é aplicar aos poucos, começando do meio para as pontas e, se necessário, adicionar mais produto gradualmente”, finaliza. 
Por Denyze Moreira

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