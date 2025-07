Moda

3 passos indispensáveis na rotina de cuidados com a pele negra

Com uma rotina simples, é possível manter o viço e prevenir alguns problemas

Publicado em 25 de julho de 2025 às 12:30

Manter a pele negra saudável e radiante requer cuidados especiais Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

A pele negra possui características próprias que merecem atenção especial. Com maior concentração de melanina e colágeno, ela tende a ser mais firme e resistente aos sinais do tempo. No entanto, também pode ser mais suscetível a manchas e oleosidade, exigindo uma rotina de cuidados pensada para suas necessidades. >

“Essas características naturais não dispensam cuidados específicos. Pelo contrário: conhecer a pele e saber como tratá-la é fundamental para mantê-la bonita e saudável “, destaca Ana Carolina Ruiz, professora do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Santa Marcelina. >

A seguir, a profissional lista três passos indispensáveis na rotina de cuidados com a pele negra. Confira! >

1. Limpeza equilibrada

A pele negra costuma ter glândulas sebáceas mais ativas, o que favorece o surgimento de cravos, espinhas e oleosidade excessiva. Por isso, a higienização diária é fundamental — mas com moderação. Escolha sabonetes adequados ao seu tipo de pele e evite lavar o rosto em excesso, pois isso pode provocar o chamado “efeito rebote”, aumentando ainda mais a produção de óleo. >

>

O tônico ajuda a controlar a oleosidade e reduzir a sensibilidade da pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

2. O tônico é um grande aliado

Muitas vezes ignorado, o tônico facial é essencial para a pele negra. Ele ajuda a equilibrar o pH, controlar a oleosidade, reduzir a sensibilidade e melhorar a hidratação. Inserir esse produto na rotina faz toda a diferença na saúde da pele. >

3. Atenção com a proteção solar

Ainda que mais resistente ao sol, a pele negra também precisa de proteção contra os raios UV. O uso diário do protetor solar — com reaplicação ao longo do dia — é indispensável. À noite, o ideal é higienizar o rosto com sabonete específico, aplicar o tônico e finalizar com um hidratante que atenda às necessidades da sua pele. >

Mais do que uma questão estética, cuidar da pele é um ato de saúde e autoestima. Para a pele negra, entender suas particularidades é o primeiro passo para valorizar sua beleza natural e prevenir problemas como manchas, ressecamento ou acne. Com uma rotina simples, consistente e adequada, é possível manter a pele sempre viçosa, protegida e equilibrada em todas as fases da vida. >

Por Nágila Pires >