Vitória recebe evento acadêmico internacional sobre alimentação

Entre os dias 25 e 27 de outubro, Vitória receberá pela primeira vez uma edição do Colóquio Luso-brasileiro Diaita de História e Culturas da Alimentação, no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O evento é considerado o mais importante de língua portuguesa sobre o tema em todo o mundo.
Ao longo dos três dias de programação, será discutido no encontro - que acontecerá de forma híbrida, presencial e com transmissão on-line - o tema “Planeta Comestível & Mesas Multiculturais”. A proposta é gerar reflexões sobre eixos que conectam história, cultura, sustentabilidade e saúde por meio de abordagens multidisciplinares a partir da alimentação.
Estarão presentes pesquisadores de universidades de todas as regiões do país e também de instituições internacionais, que desembarcam em Vitória para apresentar pesquisas e comunicações entre simpósios temáticos, mesas redondas e conferências. Veja a programação no final desta matéria.
PARCERIA COM PORTUGAL
O colóquio é resultado do projeto de investigação DIAITA: Patrimônio Alimentar da Lusofonia, que visa promover um estudo aprofundado e interdisciplinar sobre história e cultura da alimentação em uma parceria da Universidade de Coimbra com universidades brasileiras.
O evento acontece anualmente, alternando-se entre Portugal e Brasil. Vitória vai sediar a primeira edição presencial desse encontro na Região Sudeste.
COMIDA E CULTURA
Para a professora doutora Patrícia Merlo, que é historiadora especializada em História da Alimentação no Espírito Santo e organiza o evento aqui no Estado, o colóquio é uma oportunidade para discutir conceitos e realidades a partir de dinâmicas determinadas pela comida nas mais diferentes identidades culturais.
"Essa edição procura dar foco às múltiplas possibilidades gustativas e às apropriações culturais daquilo que a natureza oferece. Ao mesmo tempo, esperamos evidenciar a fragilidade ecológica, fruto de um comportamento predatório, que tem provocado desequilíbrios ambientais cada vez maiores e dietas avessas à saúde, em um rompimento com tradições imemoriais", comenta Patrícia.
As inscrições com certificação para ouvintes seguem abertas até o dia 24/10, próxima terça-feira, e podem ser feitas através da plataforma de eventos Sympla, no valor de R$ 50.
PROGRAMAÇÃO*
*As mesas redondas e simpósios, nos dias 25 e 26, acontecerão no auditório do prédio da pós-graduação de Física, próximo à biblioteca central do campus.
QUARTA-FEIRA - 25/10
- 9h - Recepção
- 9h30 - Abertura oficial
- 10h - Conferência de abertura - Dra. Carmen Soares, coordenadora da Rede Diaita
- 11h - Coffee break
- Das 11h30 às 13h - Mesa Redonda 1 - "O futuro da alimentação: por que precisamos de um sistema alimentar sustentável?", com Dra. Fabiana Kraemer (UERJ), Dr. Flavio Bezerra Barros (UFPA), Dr. Ivan Bursztyn e Dra. Cilene Ribeiro (PUC-PR)
- Das 14h30 às 16h30 - Simpósios temáticos
- 16h30 - Coffee Break
- 17h - Mesa Redonda 2 - "Patrimônios Alimentares e Comunidades Sustentáveis: parcerias em prol de metas", com Dra. Lígia Amparo (UFBA), Dra. Sidiana Macedo (UFPA), Dra. Mônica Abdala (UFU) e Dr. Fernando Santa Clara (UFBA)
- Das 9h às 10h30 - Mesa Redonda 3 - "História e Culturas da Alimentação: pensando políticas públicas", com Dra. Inês de Ornellas e Castro (NOVA FCSH-PT), Dra. Maria Cecília Pilla (PUC-PR), Dra. Patrícia Merlo (UFES) e Dr. Everton Simon (UNISC-RS)
- 10h30 - Coffee Break
- Das 11h às 13h - Simpósios temáticos
- Das 14h30 às 16h - Mesa Redonda 4 - "Interfaces entre a academia e o cotidiano: da teoria à prática no campo da alimentação", com Dra. Elaine de Azevedo (UFES), Marcelo Katsuki (Folha/SP), Dr. Julio Bentivoglio (UFES) e Me. Murilo Góes (Ifes)
- 16h - Coffee Break
- 16h30 - Conferência de encerramento - Dr. Stefano Magognoli, da Universidade de Parma
- Imersão na cultura capixaba
- 10h - Visita guiada ao Galpão das Paneleiras de Goiabeiras
- 12h30 - Almoço capixaba (por adesão)
- 15h - Visita guiada ao Convento da Penha e à Igreja do Rosário, em Vila Velha
- 17h - Confraternização