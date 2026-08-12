Torta de liquidificador proteica: 4 receitas fáceis para o lanche da tarde

Prática, versátil e capaz de render um lanche da tarde nutritivo, a torta de liquidificador é uma ótima amiga de quem quer fugir dos ultraprocessados sem passar horas na cozinha. Ao reforçar a massa e o recheio com boas fontes de proteína, dá para transformar essa receita clássica em uma opção ainda mais equilibrada e saciante.
A seguir, confira 4 receitas de torta de liquidificador proteicas para preparar em casa!
1. Torta de escarola e frango
Ingredientes
Massa
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para untar
Recheio
- 300 g de escarola picada
- 200 g de frango cozido e desfiado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 150 g de ricota amassada
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o iogurte, o leite, o azeite e o sal. Acrescente as farinhas e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente o frango desfiado e refogue rapidamente. Junte a escarola e o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até murchar a escarola e secar o líquido. Deixe amornar e misture a ricota.
Montagem
Unte com óleo e enfarinhe com farinha de trigo uma forma média. Despeje metade da massa, distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada. Deixe amornar e sirva.
2. Torta de cogumelo com queijo cottage
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de leite
- 4 ovos
- 1/4 de xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cebola descascada e picada
- Óleo para untar
- Amido de milho para polvilhar
Recheio
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 200 g de queijo cottage
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes líquidos da massa e bata até ficar homogêneo. Adicione a cebola, o alho e o sal e bata até incorporar. Acrescente o amido de milho e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo e polvilhada com amido de milho.
Recheio e montagem
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e refogue até ficar macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite e misture com o queijo cottage até ficar homogêneo. Com auxílio de uma colher, distribua o recheio sobre a massa e despeje a mistura de ovos e queijo por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
3. Torta de atum com ovo
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 340 g de atum sólido ao natural escorrido e desfiado
- 3 ovos cozidos picados
- 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
- 1/2 cebola picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal. Acrescente a farinha de trigo e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, misture todos os ingredientes do recheio e reserve.
Montagem
Unte com óleo e enfarinhe com farinha de trigo uma forma média. Despeje metade da massa, distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada. Sirva em seguida.
4. Torta de carne moída
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite vegetal
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 300 g de patinho moído
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 tomate picado
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- Sal, cominho e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, o óleo vegetal, o amido de milho, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar. Junte o tomate, o extrato de tomate, o sal, o cominho e o cheiro-verde. Cozinhe até apurar. Reserve.
Montagem
Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa e distribua o recheio. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.