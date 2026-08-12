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Gastronomia

Torta de liquidificador proteica: 4 receitas fáceis para o lanche da tarde

Veja como preparar em poucos minutos opções saborosas e nutritivas para deixar a sua pausa mais equilibrada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 16:54

Torta de escarola e frango (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)
Torta de escarola e frango Crédito: Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock

Prática, versátil e capaz de render um lanche da tarde nutritivo, a torta de liquidificador é uma ótima amiga de quem quer fugir dos ultraprocessados sem passar horas na cozinha. Ao reforçar a massa e o recheio com boas fontes de proteína, dá para transformar essa receita clássica em uma opção ainda mais equilibrada e saciante.

A seguir, confira 4 receitas de torta de liquidificador proteicas para preparar em casa!

1. Torta de escarola e frango

Ingredientes

Massa

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Óleo para untar

Recheio

  • 300 g de escarola picada
  • 200 g de frango cozido e desfiado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 150 g de ricota amassada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o iogurte, o leite, o azeite e o sal. Acrescente as farinhas e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente o frango desfiado e refogue rapidamente. Junte a escarola e o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até murchar a escarola e secar o líquido. Deixe amornar e misture a ricota.

Montagem

Unte com óleo e enfarinhe com farinha de trigo uma forma média. Despeje metade da massa, distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada. Deixe amornar e sirva.

2. Torta de cogumelo com queijo cottage

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de leite
  • 4 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 cebola descascada e picada
  • Óleo para untar
  • Amido de milho para polvilhar

Recheio

  • 200 g de cogumelo paris fatiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 200 g de queijo cottage
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes líquidos da massa e bata até ficar homogêneo. Adicione a cebola, o alho e o sal e bata até incorporar. Acrescente o amido de milho e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo e polvilhada com amido de milho.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e refogue até ficar macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite e misture com o queijo cottage até ficar homogêneo. Com auxílio de uma colher, distribua o recheio sobre a massa e despeje a mistura de ovos e queijo por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de atum com ovo (Imagem: Stock_photografer | Shutterstock)
Torta de atum com ovo Crédito: Imagem: Stock_photografer | Shutterstock

3. Torta de atum com ovo

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 340 g de atum sólido ao natural escorrido e desfiado
  • 3 ovos cozidos picados
  • 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
  • 1/2 cebola picada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal. Acrescente a farinha de trigo e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do recheio e reserve.

Montagem

Unte com óleo e enfarinhe com farinha de trigo uma forma média. Despeje metade da massa, distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada. Sirva em seguida.

4. Torta de carne moída

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite vegetal
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 300 g de patinho moído
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 tomate picado
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • Sal, cominho e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, o óleo vegetal, o amido de milho, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar. Junte o tomate, o extrato de tomate, o sal, o cominho e o cheiro-verde. Cozinhe até apurar. Reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa e distribua o recheio. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

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