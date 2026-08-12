Torta de liquidificador proteica: 4 receitas fáceis para o lanche da tarde

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e refogue até ficar macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite e misture com o queijo cottage até ficar homogêneo. Com auxílio de uma colher, distribua o recheio sobre a massa e despeje a mistura de ovos e queijo por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.