Gastronomia

Torta de liquidificador: 7 receitas fit para o jantar

Veja como preparar combinações práticas e saudáveis, perfeitas para refeições leves e nutritivas

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:50

Torta de frango Crédito: Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock

As tortas de liquidificador fit são opções práticas e saudáveis para quem busca refeições equilibradas e fáceis de preparar. Combinando ingredientes nutritivos e versáteis, elas são perfeitas para o dia a dia, pois permitem misturar recheios variados diretamente na massa, garantindo sabor e leveza em cada porção.

Confira, a seguir, 7 receitas de torta de liquidificador fit para incluir na dieta!

Torta de frango

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de chá de iogurte natural desnatado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

1 peito de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

Sal, orégano e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o iogurte, o azeite, a farinha de aveia e o sal até ficar homogêneo. Coloque a massa em um recipiente, adicione o fermento e misture com uma espátula. Misture o peito de frango, o tomate, o milho-verde e os temperos em uma tigela. Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, despeje metade da massa. Coloque o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de palmito

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de palmito picado

1 tomate picado

1/2 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Bata os ovos, o leite, a farinha de grão-de-bico, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino no liquidificador até ficar homogêneo. Misture o palmito, o tomate e a cebola em uma tigela. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta de espinafre e ricota Crédito: Imagem: Ingrid Balabanova | Shutterstock

Torta de espinafre e ricota

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento em pó

1 maço de espinafre refogado

200 g de ricota esfarelada

1/2 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite, a farinha de aveia, sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento e misture delicadamente. Em uma tigela, misture o espinafre, a ricota, a cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta de alho-poró

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

1 alho-poró fatiado

1 cenoura ralada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite de amêndoas, a farinha de aveia, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, misture o alho-poró, a cenoura e o azeite. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta de abobrinha e frango

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1 abobrinha ralada

1 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de aveia, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Misture o frango desfiado, a abobrinha e a cebola em uma tigela. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta de atum com ovo e cebola Crédito: Imagem: Chudo2307 | Shutterstock

Torta de atum com ovo e cebola

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

300 g de atum em água escorrido

1 xícara de chá de cebola picada

2 ovos cozidos e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o atum, tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e desligue o fogo. Incorpore os ovos cozidos e reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite, a farinha de aveia, a aveia em flocos e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e bata rapidamente apenas para misturar. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, distribua o recheio de atum com ovo e cebola e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos. Sirva em seguida.

Torta de tofu com espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de tofu firme

1/2 xícara de chá de água

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de espinafre refogado

1/2 xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o tofu, a água, o azeite, a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e bata rapidamente apenas para incorporar. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico, espalhe o refogado de espinafre e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos e sirva em seguida.