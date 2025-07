Top Five 2025: conheça 30 rótulos premiados em feira de vinhos no ES

Vinhos premiados estarão disponíveis para degustação nos estandes do evento. Crédito: ExpoVinhos Vitória

O prêmio Top Five da ExpoVinhos Vitória, feira que acontece nos dias 2 e 3 de julho, no Clube Álvares Cabral, contempla os 30 melhores vinhos do evento, cinco em cada uma das seis categorias. A lista com os rótulos premiados foi divulgada na noite desta terça-feira (1).



A escolha dos vinhos foi feita por um júri de 14 especialistas (entre eles esta colunista), que degustou às cegas 125 amostras enviadas previamente pelos expositores participantes da ExpoVinhos.

Tinto do Velho Mundo, Branco do Velho Mundo, Tinto do Novo Mundo, Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa são as classificações do Top Five, e todos os vinhos premiados estarão disponíveis para degustação durante a feira.

Veja a seguir a lista completa com os 30 premiados no Top Five de 2025.

VINHOS BRANCOS DO NOVO MUNDO

TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA - Viña Requingua, Chile. Safra: 2022



- Viña Requingua, Chile. Safra: 2022 APALTAGUA ENVERO BLEND - Vale de Colchagua, Chile. Uvas: Viognier, Roussanne e Marsanne. Safra: 2020



- Vale de Colchagua, Chile. Uvas: Viognier, Roussanne e Marsanne. Safra: 2020 COUSINO MACUL FINIS TERRAE - Vale do Maipo, Chile. Safra: 2021



- Vale do Maipo, Chile. Safra: 2021 CABALLO DORADO GRAN RESERVA - Vale de Colchagua, Chile. Uva: Chardonnay. Safra: 2023

- Vale de Colchagua, Chile. Uva: Chardonnay. Safra: 2023 CLOUDY BAY - Nova Zelândia. Uva: Sauvignon Blanc. Safra: 2023



VINHOS BRANCOS DO VELHO MUNDO

SANTOS DA CASA RESERVA - Baixo Corgo, Douro, Portugal. Uvas: Touriga Nacional, Touriga França, Tinta Amarela e Tinta Roriz. Safra: 2018

- Baixo Corgo, Douro, Portugal. Uvas: Touriga Nacional, Touriga França, Tinta Amarela e Tinta Roriz. Safra: 2018 SECASTILLA LA MIRANDA BLANCO - D.O. Somontano, Espanha. Uva: Garnacha Blanca. Safra: 2022



- D.O. Somontano, Espanha. Uva: Garnacha Blanca. Safra: 2022 TERRAS DA NÓBREGA ALVARINHO - Vinho Verde D.O.C. Uva: Alvarinho. Portugal. Safra: 2023

- Vinho Verde D.O.C. Uva: Alvarinho. Portugal. Safra: 2023 CASTELO RODRIGO - Beira Interior, Portugal. Uva: Siria. Safra: 2023



- Beira Interior, Portugal. Uva: Siria. Safra: 2023 POÇO DE TEXEIRÓ - Região dos Vinhos Verdes, Portugal. Uva: Avesso. Safra: 2021

Veja também Vitória recebe feira de vinhos com 1.200 rótulos para degustação

ESPUMANTES

CHAMPANHE JULES PIERLOT BRUT BR - Maison Collery, Champagne, França. Uvas: Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier

- Maison Collery, Champagne, França. Uvas: Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier DOMAINE BOUSQUET BRUT CHARMAT ORGÂNICO - Vale do Uco, Tupungato, Argentina. Uvas: Chardonnay e Pinot Noir

- Vale do Uco, Tupungato, Argentina. Uvas: Chardonnay e Pinot Noir BRUT BLANC DE BLANC - Vinícola Basso, Farroupilha/RS, Brasil. Uva: Chardonnay. Safra: 2024

- Vinícola Basso, Farroupilha/RS, Brasil. Uva: Chardonnay. Safra: 2024 UNO - Vale do Maipo, Mendoza, Argentina. Uvas: Chardonnay e Pinot Noir

- Vale do Maipo, Mendoza, Argentina. Uvas: Chardonnay e Pinot Noir CHANDON EXCELLENCE ROSÉ - Garibaldi/RS, Brasil. Uvas: Chardonnay e Pinot Noir

VINHOS DE SOBREMESA

PORTO NOVAL 10 ANOS - Quinta do Noval, Douro, Portugal. Uvas: Sousão, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Francesa e Touriga Nacional



- Quinta do Noval, Douro, Portugal. Uvas: Sousão, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Francesa e Touriga Nacional COUSIÑO MACUL LATE HARVEST - Vale do Maipo, Chile. Uva: Riesling. Safra: 2015

- Vale do Maipo, Chile. Uva: Riesling. Safra: 2015 LIONS DE SUDUIRAUT - Sauternes, França. Uvas: Semillon e Sauvignon Blanc. Safra: 2017

- Sauternes, França. Uvas: Semillon e Sauvignon Blanc. Safra: 2017 1999 MOSCATEL DE DOURO ADEGA DE FAVAIOS - Douro, Portugal. Uvas: Moscatel e Galego. Safra: 1999

- Douro, Portugal. Uvas: Moscatel e Galego. Safra: 1999 KROHN - Vinho do Porto, Douro, Portugal. Uvas: Tinta Roriz, Touriga Nacional e Touriga Franca

VINHOS TINTOS DO VELHO MUNDO

FINCA CONSTANCIA SELECCION - Castilla, Espanha. Blend. Safra: 2020

- Castilla, Espanha. Blend. Safra: 2020 QPA GRANDE ESCOLHA - Alvarinho, Portugal. Uvas: Tinta Barroca, Tinta Roriz e Touriga Nacional. Safra: 2010

- Alvarinho, Portugal. Uvas: Tinta Barroca, Tinta Roriz e Touriga Nacional. Safra: 2010 PECINA GRAN RESERVA - Rioja, Espanha. Uvas: Tempranillo, Graciano e Garnacha

- Rioja, Espanha. Uvas: Tempranillo, Graciano e Garnacha NUMANTHA - Espanha. Uva: Tinta de Toro. Safra: 2019

RAVASQUEIRA VINHA DAS ROMÃS - Alentejo, Portugal. Uvas: Touriga Franca e Syrah. Safra: 2022

VINHOS TINTOS DO NOVO MUNDO

SALTON IP CAMPANHA VINHEDO DA LEBRE - Campanha Gaúcha, Brasil. Uva: Cabernet Sauvignon. Safra: 2022

- Campanha Gaúcha, Brasil. Uva: Cabernet Sauvignon. Safra: 2022 ANGELO - Flores da Cunha/RS, Brasil. Uvas: Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat. Safra: 2020

- Flores da Cunha/RS, Brasil. Uvas: Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat. Safra: 2020 TORREALBA SUPER PREMIUM - Vale do Maipo, Chile. Uva: Cabernet Sauvignon. Safra: 2020

- Vale do Maipo, Chile. Uva: Cabernet Sauvignon. Safra: 2020 ADVENTOS - Vale do Maipo, Mendoza, Argentina. Uva: Cabernet Franc

Vale do Maipo, Mendoza, Argentina. Uva: Cabernet Franc ERRAZURIS VILA DON MAXIMILIANO - Vale de Colchagua, Chile. Uvas: Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec e Cabernet Franc

15ª EXPOVINHOS VITÓRIA

Quando: 2 e 3 de julho de 2025 (quarta e quinta-feira)

Onde: Ilha Buffet, na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos (com taça inclusa): R$ 200 (1 dia) ou R$ 350 (dois dias). Corporativo/confraria (acima de 10 ingressos): R$ 180 (1 dia) ou R$ 315 (dois dias), à venda pelo site jacredenciei.com.br

Mais informações: @vitoriaexpovinhos.

Com informações de Evelize Calmon.

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

A Gazeta integra o Saiba mais