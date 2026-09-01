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Gastronomia

Tem filé de frango em casa? Faça essa receita proteica com molho para o jantar

Combinado com espinafre, creme de ricota e tomate, esse prato é a opção ideal para uma refeição saborosa e equilibrada
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 18:55

Filé de frango cremoso com espinafre e tomate (Imagem: vkuslandia | Shutterstock)
Filé de frango cremoso com espinafre e tomate Crédito: Imagem: vkuslandia | Shutterstock

O filé de frango costuma marcar presença nas refeições do dia a dia, especialmente quando a ideia é preparar um jantar rico em proteínas. No entanto, se você está cansado da versão tradicional, algumas combinações podem te ajudar. O espinafre, o creme de ricota e o tomate, por exemplo, trazem mais cremosidade, textura e sabor à preparação, criando uma opção equilibrada e apetitosa.

Abaixo, confira receita de filé de frango cremoso e proteico!

Filé de frango cremoso com espinafre e tomate

Ingredientes

  • 4 filés de peito de frango
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado em meia-lua
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1/2 xícara de chá de creme de ricota
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure os filés dos dois lados até ficarem bem cozidos. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente os tomates-cereja e refogue até começarem a amolecer, mexendo ocasionalmente.

Junte o creme de ricota e o leite desnatado e misture até formar um molho cremoso. Adicione o espinafre e cozinhe apenas até as folhas murcharem. Volte os filés de frango para a frigideira e envolva-os no molho. Cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

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