Tem filé de frango em casa? Faça essa receita proteica com molho para o jantar

O filé de frango costuma marcar presença nas refeições do dia a dia, especialmente quando a ideia é preparar um jantar rico em proteínas. No entanto, se você está cansado da versão tradicional, algumas combinações podem te ajudar. O espinafre, o creme de ricota e o tomate, por exemplo, trazem mais cremosidade, textura e sabor à preparação, criando uma opção equilibrada e apetitosa.