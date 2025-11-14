Tem diabetes? Confira 5 receitas de almoço leve e nutritivo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:03
O cuidado com a alimentação é essencial para quem tem diabetes, já que as escolhas corretas ajudam a manter os níveis de glicose mais estáveis ao longo do dia. Com ingredientes frescos, fibras, proteínas magras e gorduras boas, é possível preparar pratos leves e nutritivos para o almoço que contribuem diretamente para o controle da doença.
Abaixo, confira 5 receitas de almoço leve e nutritivo!
Peixe
Salada
Peixe
Coloque os filés em uma tigela e tempere com suco de limão, azeite, alho, sal, pimenta-do-reino e ervas. Misture bem e deixe descansar por 10 minutos para absorver os sabores. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque os filés e grelhe por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até dourar e ficar macio. Reserve.
Salada
Em uma tigela, coloque as folhas de alface-crespa, os tomates-cereja e as fatias de abacate. Tempere com azeite, suco de limão e sal. Misture levemente. Disponha a salada em um prato fundo e acomode os filés de peixe por cima. Finalize com as sementes e sirva em seguida.
Disponha as fatias de berinjela em uma assadeira. Regue com azeite, sal, pimenta-do-reino e metade do alho. Misture para espalhar o tempero. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, para que a berinjela fique macia e comece a dourar. Retire a assadeira do forno e acrescente o tomate-cereja, o restante do alho e os cubos de queijo branco sobre a berinjela. Polvilhe orégano. Volte ao forno por mais 10 a 12 minutos, até o queijo aquecer e o tomate-cereja ficarem suculentos. Sirva em seguida.
Abóbora
Frango
Abóbora
Em uma assadeira, coloque os cubos de abóbora e tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e páprica. Misture bem e espalhe em uma camada única. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo, até ficar dourada e macia. Reserve.
Frango
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho, mexa por alguns segundos e coloque o frango desfiado. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cúrcuma e ervas secas. Cozinhe por 5 minutos, mexendo bem para o frango absorver os temperos. Coloque a abóbora assada em uma travessa ou prato fundo. Distribua o frango desfiado por cima. Sirva em seguida.
Frango
Legumes
Frango
Coloque os cubos de frango em uma tigela e tempere com alho, sal, pimenta-do-reino, páprica e cúrcuma. Misture bem e deixe descansar por 10 a 15 minutos para absorver os sabores. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o azeite e coloque o frango aos poucos, para não juntar água. Deixe dourar por cerca de 5 a 7 minutos, mexendo ocasionalmente. Retire e reserve.
Legumes
Na mesma panela, acrescente mais um fio de azeite. Adicione a cebola e refogue até ficar levemente dourada. Em seguida, junte os pimentões e a cenoura. Cozinhe por 5 a 8 minutos, mantendo os legumes ainda firmes. Retorne o frango para a panela e misture com os legumes. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, deixe cozinhar por mais 2 minutos para unir os sabores. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Arroz
Brócolis e castanha-do-pará
Arroz integral
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar dourada. Adicione o alho e refogue rapidamente. Coloque o arroz integral, misture para envolver nos temperos e adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo com a panela semitampada por 35 a 45 minutos, até a água secar e os grãos ficarem macios.
Brócolis e castanha-do-pará
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Coloque o brócolis e cozinhe por 2 a 3 minutos. Escorra e reserve. Em uma em fogo médio, torre levemente a castanha-do-pará por 1 a 2 minutos, mexendo sempre, para realçar o sabor. Com o arroz pronto, acrescente o brócolis e a castanha-do-pará torrada. Misture delicadamente. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta