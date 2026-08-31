Tem banana madura em casa? Faça esse bolo proteico para o lanche da tarde

Se você tem bananas maduras em casa e não sabe como aproveitá-las, preparar um bolo proteico pode ser uma ótima solução. Além de evitar o desperdício da fruta, que fica naturalmente mais doce conforme amadurece, é possível transformá-la em uma receita saborosa, macia e nutritiva. Com a combinação de ingredientes ricos em proteínas, o bolo se torna uma opção prática para o lanche da tarde e ajuda a variar o cardápio.