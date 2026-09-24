Tem abobrinha em casa? Aprenda essa torta de liquidificador para o lanche da tarde

Tem abobrinha na geladeira e quer fugir das preparações de sempre? O vegetal pode ser o ingrediente principal de uma torta prática, macia e dourada, feita no liquidificador e sem complicação. Na receita, as fatias finas de abobrinha se espalham pela massa, deixando o interior úmido e saboroso, enquanto o queijo parmesão ajuda a formar uma camada levemente dourada na superfície. O resultado é uma opção fácil e irresistível para o lanche da tarde. A seguir, confira como preparar: