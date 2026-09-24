Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Tem abobrinha em casa? Aprenda essa torta de liquidificador para o lanche da tarde
Gastronomia

Tem abobrinha em casa? Aprenda essa torta de liquidificador para o lanche da tarde

Com massa macia e casquinha dourada, a torta é uma forma prática de aproveitar a abobrinha em um preparo diferente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 14:55

Torta de abobrinha de liquidificador (Imagem: john adam shots | Shutterstock)
Torta de abobrinha de liquidificador Crédito: Imagem: john adam shots | Shutterstock

Tem abobrinha na geladeira e quer fugir das preparações de sempre? O vegetal pode ser o ingrediente principal de uma torta prática, macia e dourada, feita no liquidificador e sem complicação. Na receita, as fatias finas de abobrinha se espalham pela massa, deixando o interior úmido e saboroso, enquanto o queijo parmesão ajuda a formar uma camada levemente dourada na superfície. O resultado é uma opção fácil e irresistível para o lanche da tarde. A seguir, confira como preparar:

Torta de abobrinha de liquidificador

Ingredientes

  • 2 abobrinhas médias
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as abobrinhas e corte-as em lâminas ou tiras bem finas. Reserve. Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, o queijo parmesão e o sal até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando até formar uma massa uniforme. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente.

Acrescente a abobrinha fatiada à massa e misture para que ela fique distribuída por toda a preparação. Despeje em uma forma redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a torta ficar firme no centro e dourada na superfície. Retire do forno e espere amornar. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carisma, religião e partido: eleitores do ES revelam como escolhem candidatos
Exame toxicológico será exigido para renovar CNH
Emissão da primeira CNH cresce mais de 80% no ES em 2026
FAB encontra caixa-preta de helicóptero que caiu em Santa Catarina e matou o cantor Rick e outros 4
FAB encontra caixa-preta de helicóptero que caiu em SC e matou o cantor Rick

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados