Se é no fim de semana que todo mundo se programa para comer fora e curtir uns bons drinques, o que sugerir para os que preferem sair para um bar ou restaurante em plena segunda-feira? Nesse dia, muitos estabelecimentos fecham as portas para dar folga à equipe que trabalhou pesado de quinta a domingo. É o dia de folga de vários chefs, cozinheiros, garçons e donos de restaurantes, e também o dia escolhido pelos que evitam o rush do fim de semana nas mesas e balcões mais concorridos.