Se é no fim de semana que todo mundo se programa para comer fora e curtir uns bons drinques, o que sugerir para os que preferem sair para um bar ou restaurante em plena segunda-feira? Nesse dia, muitos estabelecimentos fecham as portas para dar folga à equipe que trabalhou pesado de quinta a domingo. É o dia de folga de vários chefs, cozinheiros, garçons e donos de restaurantes, e também o dia escolhido pelos que evitam o rush do fim de semana nas mesas e balcões mais concorridos.
Quer curtir um happy hour mais tranquilo e sem enfrentar fila de espera? Nossa lista tem opções para todos os gostos e bolsos, em Vitória, Vila Velha e Serra. Também raro, o almoço executivo às segundas faz parte do roteiro que contempla bares, botecos, pizzarias, hamburguerias, restaurantes, docerias e muito mais. Então, bora segundar?