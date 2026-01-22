Receitas gratinadas: 5 pratos deliciosos e práticos para o almoço

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13:51
Preparos levados ao forno costumam unir praticidade, sabor delicioso e apresentação convidativa. Combinando ingredientes simples, molhos cremosos e finalização dourada, pratos desse tipo atendem diferentes preferências e funcionam bem tanto em refeições do dia a dia quanto em momentos especiais — principalmente quando o objetivo é facilitar a rotina do almoço.
Asreceitas gratinadasganham destaque justamente por essa versatilidade e pelo preparo descomplicado, que permite variar o cardápio sem exigir técnicas complexas. A seguir, descubra 5 opções práticas e apetitosas para renovar o almoço!
Recheio
Purê
Finalização
Recheio
Aqueça o azeite em panela grande, em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos, até ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte a carne moída e cozinhe, mexendo, até dourar bem e perder o líquido. Acrescente a cenoura e refogue por mais alguns minutos.
Polvilhe a farinha de trigo, misture bem e adicione o extrato de tomate. Despeje o caldo de carne aos poucos, mexendo até formar um molho encorpado. Acrescente a ervilha, a páprica, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o recheio ficar espesso e úmido. Reserve.
Purê
Em uma panela, cozinhe as batatas em água com sal, em fogo médio, até ficarem bem macias. Escorra a água e amasse as batatas ainda quentes. Acrescente a manteiga e misture bem. Junte o leite quente aos poucos, mexendo até obter um purê cremoso e firme. Ajuste o sal.
Finalização
Distribua o recheio em um refratário, nivelando bem. Cubra com o purê de batata, espalhando com colher ou espátula. Faça leves ondulações na superfície. Polvilhe o queijo muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, até dourar bem. Retire, deixe descansar por 5 minutos e sirva.
Refogue a cebola e o alho em uma panela com a manteiga em fogo médio até ficarem macios. Acrescente a farinha, mexa bem e adicione o leite aos poucos, formando um creme. Bata o milho-verde com um pouco do creme no liquidificador e volte tudo à panela, temperando com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, misture o frango desfiado com o creme de milho-verde, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até gratinar. Sirva em seguida.
Em uma panela em fogo médio, cozinhe a couve-flor em água com sal até ficar macia, porém firme. Escorra bem e reserve. Em panela média, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa por cerca de 1 minuto, sem deixar dourar. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre, até formar um molho liso e encorpado. Tempere com sal e noz-moscada e cozinhe por mais 2 minutos.
Disponha a couve-flor em um refratário untado com manteiga. Cubra com o molho branco, espalhando bem. Polvilhe o queijo muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, até gratinar e dourar a superfície. Retire do forno e sirva ainda quente.
Em um recipiente, misture o peixe com a abobrinha, a cenoura, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Incorpore o creme de leite. Coloque em refratário, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Molho de tomate
Molho branco
Finalização
Massa
Leve uma panela grande ao fogo alto com água e o sal. Quando levantar fervura, coloque as folhas de massa e cozinhe por cerca de 2 minutos, apenas até ficarem flexíveis. Retire com cuidado e disponha sobre um pano limpo, sem sobrepor, para esfriar. Reserve.
Recheio
Separe as fatias de presunto e de muçarela. Sobre cada folha de massa já fria, coloque uma fatia de presunto e uma de muçarela, distribuindo de maneira uniforme. Reserve para a montagem.
Molho de tomate
Aqueça o azeite em panela média, em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia e translúcida. Acrescente o alho e refogue rapidamente, sem dourar. Junte o tomate triturado, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até o molho encorpar levemente. Reserve.
Molho branco
Derreta a manteiga em panela média, em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa por cerca de 1 minuto, sem deixar dourar. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre, até formar um molho liso e cremoso. Tempere com sal e noz-moscada e desligue o fogo. Reserve.
Montagem
Enrole as folhas de massa recheadas, formando os canelones. Espalhe uma camada fina de molho de tomate no fundo de um refratário. Disponha os canelones lado a lado, com a emenda voltada para baixo. Cubra com o restante do molho de tomate. Espalhe o molho branco por cima, cobrindo toda a superfície. Finalize com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, até borbulhar e gratinar. Sirva em seguida.
